22 may. 2026
Selección Paraguaya

Entradas para despedir a la Selección Paraguaya

A una semana para el partido que significará la despedida de la Selección Paraguaya de su gente, la Asociación Paraguaya de Fútbol habilitó la venta de las entradas.

Mayo 22, 2026 05:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Defensores del Chaco

El ueno Defensores del Chaco se prepara para otra noche épica.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya tendrá el último mimo de su afición jugando en casa el siguiente viernes 5 de junio, a partir de las 19:15, en el ueno Defensores del Chaco, frente al combinado de Nicaragua.

Este día, la Asociación Paraguaya de Fútbol habilitó la venta de las boletas para el amistoso albirrojo con el deseo de tener un estadio colmado de hinchas. Podés adquirir las entradas a través de la aplicación Tuti. Cabe aclarar que todos los menores también deben abonar.

Precios del Paraguay vs. Nicaragua

Gradería Norte: Gs. 50.000

Gradería Sur: Gs. 50.000

Plateas: Gs. 100.000

Preferencia A: Gs. 150.000

Preferencia B: Gs. 150.000

Preferencia C: Gs. 250.000

Preferencia D: Gs. 150.000

Preferencia E: Gs. 150.000

VIP Albirroja: Gs. 350.000

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Albirroja Nicaragua
Redacción D10
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