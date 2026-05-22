Entradas para despedir a la Selección Paraguaya

La Selección Paraguaya tendrá el último mimo de su afición jugando en casa el siguiente viernes 5 de junio, a partir de las 19:15, en el ueno Defensores del Chaco, frente al combinado de Nicaragua.

¡Es oficial! 🇵🇾🎫



Desde este momento, ya podés adquirir tus entradas para el último desafío de la #Albirroja previo a la Copa 🏆



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Juntos, despedimos a nuestros mundialistas jugando en casa 🏟🤩#VamosParaguay… pic.twitter.com/es1PCudH9b — Selección Paraguaya (@Albirroja) May 22, 2026

Este día, la Asociación Paraguaya de Fútbol habilitó la venta de las boletas para el amistoso albirrojo con el deseo de tener un estadio colmado de hinchas. Podés adquirir las entradas a través de la aplicación Tuti. Cabe aclarar que todos los menores también deben abonar.

Precios del Paraguay vs. Nicaragua

Gradería Norte: Gs. 50.000

Gradería Sur: Gs. 50.000

Plateas: Gs. 100.000

Preferencia A: Gs. 150.000

Preferencia B: Gs. 150.000

Preferencia C: Gs. 250.000

Preferencia D: Gs. 150.000

Preferencia E: Gs. 150.000

VIP Albirroja: Gs. 350.000

