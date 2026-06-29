29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay se perfila con José Canale y un centrodelantero

Finalmente, Paraguay no podrá contar con el defensor Omar Alderete, por una distensión en la rodilla. En su lugar ingresará José Canale, jugador de Lanús.

Junio 29, 2026 02:29 p. m. • 
Por Redacción D10
josé canale

José Canale, defensor de Paraguay.

Foto: APF

La selección de Paraguay, comandada por el argentino Gustavo Alfaro, apostará en defensa por José Canale, esto ante la baja del internacional Omar Alderete, quien no llega en condiciones por una distensión en la rodilla.

De este modo, Paraguay arrancaría hoy con un once conformado por: Orlando Gill bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso.

Mientras que en el centro del campo repetirán Matías Galarza y Andrés Cubas. Completarían el medio con Damián Bobadilla y Miguel Almirón, quien regresa a la titularidad tras pagar una fecha de suspensión que levantó polémica en el mundo del fútbol.

Mientras que la ofensiva estará liderada por Julio Enciso, nuevamente acompañado con Gabriel Ávalos. En esta estructura, el combinado nacional dejará la línea de 5 defensores que había sentado en el compromiso anterior contra Australia.

CERROJO ALBIRROJO. Gustavo Alfaro tiene listo el plan estratégico para intentar dar el gran golpe en la Copa del Mundo. La selección de Paraguay se enfrenta ante la poderosa Alemania de Julian Nagelsmann en el Stadium de Boston. El estratega argentino recurrirá a su manual más efectivo: Un bloque defensivo indescifrable, máxima disciplina táctica y transiciones veloces.

Alfaro contemplará una estructura que buscará asfixiar los circuitos de juego internos de los germanos para capitalizar los espacios de contragolpe con Julio Enciso, la estrella del equipo.

La Albirroja se mide esta tarde, desde las 17:30, por los dieciseisavos de final a Alemania. El equipo paraguayo se verá con los germanos por haber terminado en tercer lugar en su Grupo, por detrás de Estados Unidos y Australia.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya
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