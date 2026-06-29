29 jun. 2026
Tenis

Daniel Vallejo perdió en su estreno en Wimbledon

En primer ronda, Daniel Vallejo cayó frente al colombiano Nicolás Mejía por tres sets a uno.

Junio 29, 2026 05:41 p. m. • 
Por Redacción D10
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En la Cancha 6 de Wimbledon, el ansiado debut absoluto de Daniel Vallejo en el césped londinense no comenzó de la mejor manera. Fue vencido por el colombiano Nicolás Mejía por 4-6, 6-4, 7-5, 7-6 (7-2).

En el primer set, el tenis de Vallejo fluía con precisión, haciendo ilusionar con un estreno perfecto en la mítica Catedral del tenis mundial. Ganó 6-4.

Sin embargo, Mejía reaccionó con un servicio implacable. Con esa efectividad en los momentos de máxima tensión, Mejía emparejó las acciones adjudicándose el segundo set por 6-4 y supo golpear en el cierre del tercero para llevárselo por un ajustado 7-5, a pesar de que Vallejo generó un total de 17 oportunidades de quiebre (concretando 7) a lo largo del extenuante cruce.

El cuarto y último capítulo fue un drama de paridad absoluta que debió resolverse en la muerte súbita. En el tiebreak, la precisión y el ritmo del jugador cafetero terminaron inclinando la balanza de forma definitiva por un inapelable 7-2, sellando el resultado final.

Wimbledon Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
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