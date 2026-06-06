06 jun. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay se lleva el clásico Mundialista de La Lupa

Paraguay superó por la mínima diferencia a Estados Unidos en el clásico Mundialista de la Lupa disputado en Villa Elisa.

Junio 06, 2026 11:14 a. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja se quedó con el clásico mundialista de La Lupa.

@Telefuturo

A estadio lleno en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa se vivió una gran fiesta con el Clásico Mundialista de la Lupa entre Paraguay y Estados Unidos.

La diferencia fue mínima a favor de la Albirroja con el solitario gol de Luis Vidal, presidente de Recoleta, a los 8 minutos del segundo tiempo tras gran maniobra individual de Carlitos Ortellado.

La gran figura del partido fue Osmar Molinas, volante que jugó para Paraguay. El mejor arquero fue electo Evan Hernández, portero del equipo de Estados Unidos.

Gran fiesta la vivida en Villa Elisa en cancha de Sol de América donde el público se llevó un grato de recuerdo con este evento que reunió a ex futbolistas, figuras de la televisión y autoridades de Estados Unidos.

Paraguay Estados Unidos Clásico de La Lupa
Redacción D10
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