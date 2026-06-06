Paraguay se lleva el clásico Mundialista de La Lupa

A estadio lleno en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa se vivió una gran fiesta con el Clásico Mundialista de la Lupa entre Paraguay y Estados Unidos.

La diferencia fue mínima a favor de la Albirroja con el solitario gol de Luis Vidal, presidente de Recoleta, a los 8 minutos del segundo tiempo tras gran maniobra individual de Carlitos Ortellado.

La gran figura del partido fue Osmar Molinas, volante que jugó para Paraguay. El mejor arquero fue electo Evan Hernández, portero del equipo de Estados Unidos.

Gran fiesta la vivida en Villa Elisa en cancha de Sol de América donde el público se llevó un grato de recuerdo con este evento que reunió a ex futbolistas, figuras de la televisión y autoridades de Estados Unidos.