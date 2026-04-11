11 abr. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay recupera la ilusión de clasificar al Mundial de 2027

Paraguay venció este viernes por 2-0 a Ecuador en la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica que otorgará dos lugares al Mundial de Brasil 2027 y otros dos al repechaje.

Abril 11, 2026 12:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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Paraguay derrotó a Ecuador en fútbol femenino.

La selección de Paraguay venció este viernes por 2-0 a Ecuador en la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de Suramérica que otorgará dos lugares al Mundial de Brasil 2027 y otros dos al repechaje.

La Albirroja se alzó con su segundo triunfo en el torneo con un tanto de la centrocampista del Atlético Mineiro Cindy Ramos (m.32) y un gol de penalti sobre la hora (90+7) de la defensa Camila Arrieta, del Gremio brasileño.

El equipo dirigido por el paraguayo Herminio Barrios recuperó el impulso y ascendió al quinto lugar de la clasificación al acumular 6 puntos, mientras que Ecuador quedó séptima con cinco.

El estadio Defensores del Chaco de Asunción fue el escenario de un duelo muy disputado en el que la defensa ecuatoriana no resistió a la presión de las dueñas de casa, que abrieron el marcador con el gol de Ramos, quien recibió un pase largo de Dulce María Quintana.

La Tri salió a buscar la revancha y puso en tensión a la Albirroja con Rosa Flores de la Liga de Quito, que en el minuto 36 probó un remate que se fue por encima del travesaño y poco después volvió a intentar un disparo que controló la arquera Alicia Bobadilla.

En la segunda parte, Paraguay estuvo a punto de ampliar la ventaja cuando la atacante Claudia Martínez superó en la carrera a la ecuatoriana Justine Cuadra y envió un centro preciso a Rebeca Fernández, que no alcanzó a conectar el balón para mandarlo al fondo de la red.

Los intentos de Emily Arias o Nayely Bolaños no le alcanzaron a Ecuador para igualar a las paraguayas que lucharon hasta el final para mantener el arco en cero.

Una falta de la portera Liceth Suárez sobre Rebeca Fernández dentro del área derivó en un penal, que Arrieta transformó en gol con un remate contundente, a tan solo un minuto del final del partido.

El próximo partido de la Albirroja en el torneo será el próximo 14 de abril ante Perú.

La Tri, que suma 1 triunfo, 2 empates y 2 derrotas, descansará en la sexta fecha y el 18 recibirá en Quito a la Blanquirroja.

Paraguay Ecuador Eliminatorias
Redacción D10
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