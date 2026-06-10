Damián Bobadilla: “Nosotros venimos acá para ganar”

Previo al entrenamiento de la Selección Paraguaya, el mediocampista Damián Bobadilla dejó un mensaje contundente para la afición guaraní: “El cariño que nos demostraron tanto en el partido contra Nicaragua como en la despedida fue único. Sabemos las expectativas que tiene el hincha por nosotros y lo que puedo decir es que nosotros venimos acá para ganar, no venimos acá nada más para presentarnos”.

“Vinimos con la idea de querer ganar como en toda competición”, añadió el volante que se perfila para arrancar de titular en el debut de la Albirroja en la Copa del Mundo 2026. “Sabemos que estamos a días del debut, entonces se hace como larga la espera, ya queremos estar jugando”, dijo ansioso el jugador.

Damián Bobadilla apuntó que una de las virtudes de Estados Unidos, primer rival de Paraguay, es “un equipo que tiene muy buena posesión. Como lo vimos en los amistosos contra Alemania y Senegal, tiene mucha posesión de pelota, es un equipo físicamente muy bueno para las transiciones. Hay que contrarrestar eso, cerrar espacios y tratar de en el juego físico, igualar y ponernos a la par de ellos”.

En las practicas están “entrenando lo que él (Gustavo Alfaro) nos está pidiendo. Sabemos que a este nivel no alcanza solamente con defender bien, sino que tenés que atacar bien. Estamos entrenando la parte ofensiva y defensiva e intentando que lo futbolístico podamos sacar nuestra mejor versión”.

Paraguay debuta frente a Estados Unidos el viernes 11 de junio, a las 22:00. El choque marcará el regreso de la Albirroja a un evento así después de estar ausente en tres ediciones seguidas.