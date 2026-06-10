El histórico que se inclina por Olveira

El ex mundialista Carlos Humberto Paredes conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y habló del tema del momento: El arquero de la Selección. El ex jugador depositó su confianza en los tres goleros, pero si tuviera que elegir a uno, iría por Gastón Olveira.

“El arco está en buenas manos, sea quien sea el designado para iniciar. Después tenemos las realidades que manejamos todos, pero la que importa es la que ponga el profe Alfaro. La actualidad de Olveira es parecida a la de Orlando, pero no la de Junior. Pero Junior cuando fue llamado, mostró que es de selección. Todo eso pone el profe en la balanza”, comenzó diciendo.

“Me inclino por los momentos y el momento de Gastón es el ideal”, subrayó.

Paredes, en su faceta de entrenador, afirmó que tiene una cierta “envidia sana” por Gustavo Alfaro al ver la calidad de jugadores que tiene en su plantel y anhela también ocupar el cargo en la Absoluta de forma a cerrar el círculo en su carrera deportiva.

Paraguay se alista para su estreno en el Grupo D de la Copa del Mundo. El lance frente a Estados Unidos será el próximo viernes 12 de junio a las 22.00 de nuestro país, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.