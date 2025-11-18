Paraguay, por mejorar la imagen ante México

Para el Tri, dirigido por Javier Aguirre, y Paraguay, al mando del argentino Gustavo Alfaro, será el último duelo de fogueo del 2025 antes de iniciar en enero la fase final de sus aprestos para la Copa del Mundo, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, que comenzará en junio próximo.

Las dos selecciones están presionadas para obtener una victoria en esta prueba, después de los resultados que consiguieron en sus últimos partidos de entrenamiento.

Amistosos Internacional – Fecha FIFA

México vs. Paraguay

Estadio: Alamodome de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Horario: 22:30.

Árbitro: Jon Freemon (USA).

Asistentes: Ryan Graves (USA) y Nick Uranga (USA).

Cuarto árbitro: Rosendo Mendoza (USA).

VAR: Edvin Jurisevic (CRO).

AVAR: José Rivero (PER).

TV: En vivo por Tigo Sports.

APP: APF TV.