Paraguay, por mejorar la imagen ante México
Las selecciones de Paraguay y México se miden esta noche, desde las 22:30, en un partido amistoso como parte de su preparación para el Mundial 2026, tras haber acumulado en sus últimas presentaciones empates y derrotas.
Para el Tri, dirigido por Javier Aguirre, y Paraguay, al mando del argentino Gustavo Alfaro, será el último duelo de fogueo del 2025 antes de iniciar en enero la fase final de sus aprestos para la Copa del Mundo, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, que comenzará en junio próximo.
Las dos selecciones están presionadas para obtener una victoria en esta prueba, después de los resultados que consiguieron en sus últimos partidos de entrenamiento.
Amistosos Internacional – Fecha FIFA
México vs. Paraguay
Estadio: Alamodome de San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Horario: 22:30.
Árbitro: Jon Freemon (USA).
Asistentes: Ryan Graves (USA) y Nick Uranga (USA).
Cuarto árbitro: Rosendo Mendoza (USA).
VAR: Edvin Jurisevic (CRO).
AVAR: José Rivero (PER).
TV: En vivo por Tigo Sports.
APP: APF TV.