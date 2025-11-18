18 nov. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay, por mejorar la imagen ante México

Las selecciones de Paraguay y México se miden esta noche, desde las 22:30, en un partido amistoso como parte de su preparación para el Mundial 2026, tras haber acumulado en sus últimas presentaciones empates y derrotas.

Noviembre 18, 2025 08:47 a. m. • 
Por Redacción D10
54931157778_376ff7f331_k.jpg

Junior Alonso, defensor de la Selección Paraguaya.

Para el Tri, dirigido por Javier Aguirre, y Paraguay, al mando del argentino Gustavo Alfaro, será el último duelo de fogueo del 2025 antes de iniciar en enero la fase final de sus aprestos para la Copa del Mundo, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, que comenzará en junio próximo.

Las dos selecciones están presionadas para obtener una victoria en esta prueba, después de los resultados que consiguieron en sus últimos partidos de entrenamiento.

Amistosos Internacional – Fecha FIFA

México vs. Paraguay

Estadio: Alamodome de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Horario: 22:30.

Árbitro: Jon Freemon (USA).

Asistentes: Ryan Graves (USA) y Nick Uranga (USA).

Cuarto árbitro: Rosendo Mendoza (USA).

VAR: Edvin Jurisevic (CRO).

AVAR: José Rivero (PER).

TV: En vivo por Tigo Sports.

APP: APF TV.

Paraguay México Amistoso
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
En un Mundial, con los errores de Paraguay, “armás la valija”
Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay hizo hincapié en los errores previos a los goles de Estados Unidos: “Estos errores en un Mundial, armás la valija y las maletas y te volvés”, aseveró.
Noviembre 16, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Estados Unidos Paraguay
Selección Paraguaya
Paraguay cae ante un Estados Unidos con más intensidad
La Selección Paraguaya perdió ante Estados Unidos por 2-1 en un encuentro amistoso disputado en Pensilvania. La Albirroja fue superada por un equipo que mostró más intensidad y que controló el juego.
Noviembre 15, 2025 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gill Roberto Fernández
Selección Paraguaya
Alfaro confirmó al portero de Paraguay ante Estados Unidos
En conferencia de prensa, el seleccionador Gustavo Alfaro confirmó al arquero que tendrá Paraguay en el duelo ante Estados Unidos.
Noviembre 14, 2025 07:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Selección Paraguaya
Paraguay vs. Estados Unidos: Cuándo, dónde y a qué hora juega
Paraguay mide a Estados Unidos en amistoso internacional en Pensilvania. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.
Noviembre 12, 2025 07:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Selección Paraguaya
“Estamos preparados para salir campeones”: Matías Galarza
De cara a los amistosos en Estados Unidos, la Selección Paraguaya se prepara en tierras norteamericanas. En ese sentido, Matías Galarza aseveró: “Estamos preparados para salir campeones”.
Noviembre 12, 2025 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Junior Alonso
Selección Paraguaya
Junior Alonso: “Vamos a pelear hasta el final”
Junior Alonso, uno de los jugadores de Paraguay, indicó que el grupo se está preparando de la mejor manera para llegar a la Copa del Mundo y que en dicho torneo van “a pelear hasta el final”.
Noviembre 12, 2025 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
