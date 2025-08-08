Paraguay organizaría un torneo internacional Sub 20

Elvio Paolorroso, Elvio Paolorosso, coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), charló este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM donde adelantó una información muy importante.
Paraguay estaría organizando un torneo internacional amistoso Sub 20 como preparación para lo que será el Mundial de la categoría a disputarse en Chile. “Estamos viendo realizar un “Mundialito” en Paraguay donde traeríamos 5 y 6 selecciones”, reveló Paolorroso.
Algunas selecciones con las que ya hubo conversaciones son: “Japón Arabia Saudita, México, Panama y Colombia”, indicó. “Faltan pequeñas conversaciones”, agregó.
La Selección Paraguaya Sub 20 disputará ante Brasil un par de amistosos. El primero de ellos este viernes a las 16:00 en el CARFEM de Ypané.