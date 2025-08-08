08 ago. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay organizaría un torneo internacional Sub 20

Elvio Paolorosso, coordinador de las selecciones juveniles de la APF, adelantó que Paraguay organizaría un certamen internacional amistoso previo a la disputa del Mundial Sub 20.

Elvio Paolorroso, Elvio Paolorosso, coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), charló este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM donde adelantó una información muy importante.

Paraguay estaría organizando un torneo internacional amistoso Sub 20 como preparación para lo que será el Mundial de la categoría a disputarse en Chile. “Estamos viendo realizar un “Mundialito” en Paraguay donde traeríamos 5 y 6 selecciones”, reveló Paolorroso.

Algunas selecciones con las que ya hubo conversaciones son: “Japón Arabia Saudita, México, Panama y Colombia”, indicó. “Faltan pequeñas conversaciones”, agregó.

La Selección Paraguaya Sub 20 disputará ante Brasil un par de amistosos. El primero de ellos este viernes a las 16:00 en el CARFEM de Ypané.

Más contenido de esta sección
paraguay sub 20
Selección Paraguaya
La Albirroja confirma dos amistosos ante Brasil
La Sub 20 que dirige Antolín Alcaraz, que se prepara para el Mundial de Chile, afrontará sus primeras dos pruebas de cara a la Copa que será en septiembre.
Julio 23, 2025 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Gwawy8xXYAA6cpn.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja ya tiene su app oficial: FanApp
Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Selección Paraguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol y los seguidores, se lanza oficialmente FanApp, la aplicación exclusiva para los verdaderos fanáticos de la Albirroja y del Fútbol Paraguayo.
Julio 23, 2025 09:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias sudamericanas: Paraguay - Venezuela
Selección Paraguaya
Julio Enciso rompe el silencio y habla de su lesión
Julio Enciso sacó un comunicado para referirse a la decisión que tomó para priorizar su salud.
Julio 20, 2025 08:02 p. m.
Selección Paraguaya femenina
Selección Paraguaya
Segunda prueba en la Copa América femenina
La Selección Paraguaya femenina Absoluta mide hoy a Colombia, desde las 21:00, por la fecha 3 de la Copa América que se cumple en la localidad de Quito, Ecuador.
Julio 19, 2025 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
JULIO ENCISO.jfif
Selección Paraguaya
Julio Enciso será baja para el combo decisivo
El delantero de la Albirroja, Julio Enciso, se someterá a una cirugía de la rodilla.
Julio 16, 2025 09:07 a. m.
 · 
Redacción D10
GvxfLMZW8AEcIX3.jpeg
Selección Paraguaya
“Pensar en cada juego”
La Albirroja femenina debutó con goleada por 4-0 ante Bolivia en la Copa América.
Julio 15, 2025 07:09 a. m.
 · 
Redacción D10
