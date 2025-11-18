18 nov. 2025
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “Estos tiempos son muy valiosos”

Gustavo Alfaro, seleccionador de la Albirroja, valoró el proceso de preparación que llevan a cabo de cara al Mundial del 2026, previo al enfrentamiento amistoso con México, el último de este año.

Noviembre 18, 2025 11:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya.

“Habituarte al modo selección es muy importante, el ideal no existe en el fútbol. Hay que agarrar las cosas como vienen sobre la marcha y sacarle el mejor provecho posible a las situaciones como son. Para mí, estos tiempos son muy valiosos”, señaló en conferencia de prensa.

El técnico “se centra en las necesidades de las búsquedas” para armar la estructura ideal para la cita a la que volverá el equipo nacional tras 16 años de ausencia. “Todos estos espacios por más pequeños que sean, por más incomodidad que tengan, el hecho de pasar tiempo con los jugadores es oro”, agregó.

El argentino dejó en claro que tiene en cuenta “el prestigio” a defender en este partido, aunque “los que se tienen que ganar son los de la Copa del Mundo”. “Ahí no se puede fallar”, manifestó.

titulares. En otro momento, Alfaro habló del posible equipo y confirmó la titularidad de Orlando Gill; los centrales serán Gustavo Velázquez y Alexis Duarte; más adelante figuran Braian Ojeda y Antonio Sanabria.

Por último, regaló elogios al rival y al estratega Javier Aguirre. “México está en proceso de búsqueda y exigencia permanente de superación, tiene un cuerpo técnico de mucha jerarquía. Tiene jugadores muy buenos, tiene muy buenas capacidades en todas las líneas desde el punto de vista técnico”, remarcó.

El compromiso se disputará en el estadio Alamodone, de San Antonio, Texas, desde las 22:30 hora paraguaya.

Gustavo Alfaro dio mucho valor al proceso de preparación que lleva a cabo de cara al Mundial del próximo año.

Sensibles restas

La Selección Paraguaya de Fútbol tendrá bajas muy importantes frente a los aztecas. Los defensores Gustavo Gómez y Junior Alonso, finalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente, ya serán preservados por el seleccionador albirrojo. En tanto, Hugo Cuenca, volante ofensivo del Genoa italiano, estará ausente por sobrecarga muscular, mientras que Omar Alderete por la expulsión frente a Estados Unidos. Y, por último, el mediocampista Andrés Cubas por problema de documentación.

Redacción D10
