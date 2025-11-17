17 nov. 2025
Selección Paraguaya

Brian Ojeda: “Preparados para lo que venga”

El mediocampista de la Selección Paraguaya, Braian Ojeda se siente confiado a pesar que México “será un duro rival”.

Noviembre 17, 2025 08:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección Nacional.jfif

La Selección de Paraguay ya se encuentra en Texas para el duelo de esta noche (22:30) ante México.

Foto: X de la Albirroja

El mediocampista de la Selección Nacional, Braian Ojeda se mostró confiado en conseguir una victoria en el último amistoso del año, el rival será México.

El duelo ante el equipo Mariachi será esta noche desde las 22:30 horario de Paraguay. El juego se disputará en el estadio Alamodome de San Antonio en Texas.

Durante la rueda prensa, Ojeda en compañía del entrenador albirrojo Gustavo Alfaro dijo: “México va a ser hacer un rival duro y yo creo que hay que prepararnos mentalmente. Tenemos que ser fuerte, obviamente mejorar las fallas que tuvimos en los anteriores partidos y tratar de hacer lo mejor. Preparar el partido para ganarlo, eso es lo que estamos buscando a pesar que México va a ser va a ser durísimo rival”, apuntó.

Posteriormente, Ojeda volvió a reiterar que este es el partido a ganar atendiendo que será uno de los anfitriones del Mundial de fútbol en 2026. “Creo que México tiene un buen equipo y va a ser muy fuerte al igual que Estados Unidos, Corea, y Japón. Nosotros estamos preparados para lo que venga. Seguiremos trabajando en lo que nos falta y seguir mejorando, que es lo único que queda y pensar en el Mundial para llegar de lo mejor”, finalizó el compatriota.

En cuanto a los antecedentes ante la selección mexicana se puede decir que Paraguay y México disputaron entre sí 20 partidos y solamente en 5 ocasiones la Albirroja pudo lograr la victoria. Un solo partido oficial (Copa América de 1995), disputado en Uruguay. Las otras 4 victorias se registraron en 1999 (2 partidos); 2007; y 2022, este último en EEUU.

APF Brian Ojeda
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Estados Unidos Paraguay
Selección Paraguaya
Paraguay cae ante un Estados Unidos con más intensidad
La Selección Paraguaya perdió ante Estados Unidos por 2-1 en un encuentro amistoso disputado en Pensilvania. La Albirroja fue superada por un equipo que mostró más intensidad y que controló el juego.
Noviembre 15, 2025 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gill Roberto Fernández
Selección Paraguaya
Alfaro confirmó al portero de Paraguay ante Estados Unidos
En conferencia de prensa, el seleccionador Gustavo Alfaro confirmó al arquero que tendrá Paraguay en el duelo ante Estados Unidos.
Noviembre 14, 2025 07:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Selección Paraguaya
Paraguay vs. Estados Unidos: Cuándo, dónde y a qué hora juega
Paraguay mide a Estados Unidos en amistoso internacional en Pensilvania. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.
Noviembre 12, 2025 07:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Selección Paraguaya
“Estamos preparados para salir campeones”: Matías Galarza
De cara a los amistosos en Estados Unidos, la Selección Paraguaya se prepara en tierras norteamericanas. En ese sentido, Matías Galarza aseveró: “Estamos preparados para salir campeones”.
Noviembre 12, 2025 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Junior Alonso
Selección Paraguaya
Junior Alonso: “Vamos a pelear hasta el final”
Junior Alonso, uno de los jugadores de Paraguay, indicó que el grupo se está preparando de la mejor manera para llegar a la Copa del Mundo y que en dicho torneo van “a pelear hasta el final”.
Noviembre 12, 2025 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Albirroja_64113590.jpg
Selección Paraguaya
Formulando las variantes
La Selección Paraguaya Absoluta prosigue con las labores de preparación de cara a los amistosos que animará en Norteamérica ante Estados Unidos y México, de cara al Mundial del 2026.
Noviembre 12, 2025 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más