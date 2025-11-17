Brian Ojeda: “Preparados para lo que venga”

El mediocampista de la Selección Nacional, Braian Ojeda se mostró confiado en conseguir una victoria en el último amistoso del año, el rival será México.

El duelo ante el equipo Mariachi será esta noche desde las 22:30 horario de Paraguay. El juego se disputará en el estadio Alamodome de San Antonio en Texas.

Durante la rueda prensa, Ojeda en compañía del entrenador albirrojo Gustavo Alfaro dijo: “México va a ser hacer un rival duro y yo creo que hay que prepararnos mentalmente. Tenemos que ser fuerte, obviamente mejorar las fallas que tuvimos en los anteriores partidos y tratar de hacer lo mejor. Preparar el partido para ganarlo, eso es lo que estamos buscando a pesar que México va a ser va a ser durísimo rival”, apuntó.

Posteriormente, Ojeda volvió a reiterar que este es el partido a ganar atendiendo que será uno de los anfitriones del Mundial de fútbol en 2026. “Creo que México tiene un buen equipo y va a ser muy fuerte al igual que Estados Unidos, Corea, y Japón. Nosotros estamos preparados para lo que venga. Seguiremos trabajando en lo que nos falta y seguir mejorando, que es lo único que queda y pensar en el Mundial para llegar de lo mejor”, finalizó el compatriota.

En cuanto a los antecedentes ante la selección mexicana se puede decir que Paraguay y México disputaron entre sí 20 partidos y solamente en 5 ocasiones la Albirroja pudo lograr la victoria. Un solo partido oficial (Copa América de 1995), disputado en Uruguay. Las otras 4 victorias se registraron en 1999 (2 partidos); 2007; y 2022, este último en EEUU.