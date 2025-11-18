El insólito motivo de la baja de Andrés Cubas en la Albirroja

El mediocampista albirrojo Andrés Cubas, citado por Gustavo Alfaro para el último combo de partidos amistosos de este año, finalmente no será de la partido por un insólito motivo.

El padre de Andrés Cubas, don Francisco, dio a conocer la razón por la cual su hijo no pudo jugar estos amistosos para la Selección Paraguaya. “Se olvidó el pasaporte dentro del pantalón y la empleada doméstica metió al lavarropas y allí perdió el documento”, reveló en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

Para estos amistosos en norteamérica, era obligatorio la presentación de la visa para poder ingresar a los Estados Unidos, por eso Andrés Cubas no se pudo sumar a la Selección Paraguaya.

Don Francisco indicó que se hicieron los trámites para volver a tener el documento por intermedio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero el club dueño de su pase, el Vancouver de Canadá no aceleró el proceso.

