En un Mundial, con los errores de Paraguay, “armás la valija”

Estados Unidos venció 2-1 a Paraguay en un amistoso el sábado. El seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, analizó el encuentro y puntualizó los errores cometidos por sus dirigidos.

“Hay que pasar por estos tránsitos para decir: son cosas que en un Mundial no se pueden cometer. Estos errores en un Mundial, armás la valija y las maletas y te volvés. Entonces, ahí donde uno dice, parece una verdad común, o un lugar común caer, que prefiero que estos errores me pasen aquí, no me pasen en el Mundial. No tienen que pasar nunca, no tienen que pasar ni aquí, ni tienen que pasar en el Mundial”, indicó.

A DOS TOQUES

Para Gustavo Alfaro, otra clave fue la velocidad e intensidad de Estados Unidos, cosa que Paraguay no tuvo: “Acá no había dos tiempos. Cuando te hacés de la pelota, la intensidad que te proponen no te da más que dos tiempos. El dos tiempos es: controlo la pelota y la paso. Donde quiero hacer un tercer toque, donde quiero trasladar, caigo en la presión del rival”.

Añadió que “hay que acostumbrarse a jugar de esa manera. Hay que entender que, más que nada, la mitad de la cancha se juega, no hay tiempos, porque si yo rompo la presión del rival, es ahí donde me posiciono para poder atacar”.

“Y eso fue lo que nos costó, porque a veces nos faltó movilidad, nos faltó más seguridad, nos faltó, a veces, romper con más eficacia desde la tenencia de la pelota para obligarlo a retroceder a Estados Unidos”, apuntó. El siguiente rival de Paraguay será México, el 18 de noviembre a las 22:30.

