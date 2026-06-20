Matías Galarza marca el gol más tempranero del Mundial 2026

A poco de comenzar el partido Turquía vs. Paraguay, el volante guaraní Matías Galarza ya puso como ganador al conjunto albirrojo. El gol que consiguió el mediocampista hasta el momento es el más tempranero de la Copa del Mundo.

Cuando se disputaban los 64 segundos iniciales, Paraguay recuperó un balón en zona de ataque y Matías Galarza sacó un disparo esquinado que se le metió al portero Uğurcan Çakır, que se lanzó, pero no alcanzó.

¡¡AL MINUTO DE JUEGO APARECIÓ UN JUGADOR DE RIVER!! Toque rápido de Enciso y zapatazo infernal de GALARZA FONDA, desde lejísimos, para el 1-0 de Paraguay ante Turquía.



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Horas antes, en el duelo disputado por Escocia vs. Marruecos, Ismael Saibari convirtió un tanto a los 72 segundos que significó hasta ese entonces como el gol más tempranero.