20 jun. 2026
Selección Paraguaya

De Ayala a Galarza: los goles tempraneros de Paraguay

Así como en 1998 con Celso Ayala, otra vez Paraguay volvió a hacer un gol de vestuario. Esta vez fue obra de Matías Galarza en la Copa del Mundo 2026.

Junio 20, 2026 12:49 a. m. • 
Por Redacción D10
Celso Ayala gol Paraguay a Nigeria - Francia 1998 Mundial

Celso Ayala sale a festejar el primero de la Albirroja en la victoria 3-1 ante Nigeria del Mundial de Francia 1998.

Paraguay volvió a gritar un gol temprano en una Copa del Mundo 28 años después. El 24 de junio, en el estadio Municipal de Toulouse, Celso Ayala clavó un cabezazo para poner el 1-0 transitorio frente a Nigeria y encaminar el triunfo y clasificación de la Albirroja a los 52’’. El resultado final fue 3-1 para el elenco nacional.

Durante esta madrugada del sábado 20 de junio, Matías Galarza sacó un zurdazo que sacudió las redes de la portería turca a los 65’’ del partido que se juega en el estadio Bahía de San Francisco para instalar el 0-1 parcial del compromiso.

Curiosamente, en ambas ocasiones Paraguay integró el Grupo D. Esta es la segunda presentación de la Albirroja en la Copa del Mundo 2026 tras la caída en el debut contra Estados Unidos. Tras este juego, la Selección Paraguaya deberá chocar con Australia, el 25 de junio, a las 23:00.

Mundial FIFA 2026 Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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