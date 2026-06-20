De Ayala a Galarza: los goles tempraneros de Paraguay

Paraguay volvió a gritar un gol temprano en una Copa del Mundo 28 años después. El 24 de junio, en el estadio Municipal de Toulouse, Celso Ayala clavó un cabezazo para poner el 1-0 transitorio frente a Nigeria y encaminar el triunfo y clasificación de la Albirroja a los 52’’. El resultado final fue 3-1 para el elenco nacional.

Durante esta madrugada del sábado 20 de junio, Matías Galarza sacó un zurdazo que sacudió las redes de la portería turca a los 65’’ del partido que se juega en el estadio Bahía de San Francisco para instalar el 0-1 parcial del compromiso.

Curiosamente, en ambas ocasiones Paraguay integró el Grupo D. Esta es la segunda presentación de la Albirroja en la Copa del Mundo 2026 tras la caída en el debut contra Estados Unidos. Tras este juego, la Selección Paraguaya deberá chocar con Australia, el 25 de junio, a las 23:00.