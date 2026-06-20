En Uruguay dan por hecho la llegada de Alexis Martín Arias

Una noticia bomba sacudió a todo Barrio Obrero al conocerse de la propia boca de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional de Montevideo, que existen grandes chances de que Alexis Martín Arias deje Cerro Porteño para unirse al Bolso charrúa.

Jorge Bava, técnico de Nacional de Montevideo, tendría mucho que ver en esta negociación ya que fue él el que pidió por el arquero titular de Cerro Porteño para reforzar su equipo para el segundo semestre.

En charla con el medio uruguayo El Espectador Deportes, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional manifestó lo siguiente: “Hay entre un 70% u 80% de chances de que (Alexis Martín) Arias sea el arquero”, indicó. “De acá al lunes vamos a tener esa posibilidad. Jorge (Bava) ya lo tuvo en Cerro Porteño”, añadió.

Según pudo averiguar D10, Cerro Porteño no recibió ninguna oferta formal de Nacional por el pase de su arquero titular Alexis Martín Arias y la información estaría lejos de la realidad.