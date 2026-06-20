20 jun. 2026
Selección Paraguaya

Lo que dijo Zlatan sobre la victoria de Paraguay

El sueco Zlatan Ibrahimovic se desempeña como comentarista en la Copa del Mundo y brindó palabras de elogio para la Selección Paraguaya tras el triunfo ante Turquía.

Junio 20, 2026 02:23 p. m. • 
Por Redacción D10
20260620_141417.jpg

Zlatan Ibrahimovic es comentarista de la cadena Fox Sports.

El mundo habla de lo que fue la victoria de Paraguay ante Turquía por 1-0 jugando con un hombre menos todo el segundo tiempo.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, comentarista de la cadena Fox Sports, se refirió a la expulsión de Miguel Almirón y la capacidad de reacción de la Albirroja. “Todos están hablando del arbitraje y dejando de lado el completo milagro. Paraguay perdió a Almirón por esta ridícula regla y tuvo que jugar todo el segundo tiempo con uno menos, ante un equipo turco lleno de talento. ¿Se rindieron? No”, comenzó diciendo.

El histórico exfutbolista valoró el esfuerzo de la Selección Paraguaya. “Defendieron como lo que son, absolutos leones. Se pueden crear todas las reglas que se quieran, pero nunca subestimar el corazón. Un león en desventaja, sigue siendo un león y Paraguay le demostró al mundo lo que significa ser un guerrero”, destacó.

Por último Zlatan destacó el espíritu combativo de la Selección Paraguaya. “Las tácticas son para filósofos, sobrevivir a un partido de Copa del Mundo contra todo pronóstico es para hombres. Hoy Paraguay fue un equipo de 10 hombres con espíritu de 100", sentenció.

Zlatan Ibrahimovic Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260620_081641.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Cuando a Paraguay lo dan por muerto es cuando más miedo hay que tenerle”
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, celebró la entrega y predisposición con la que afrontó el equipo albirrojo el duelo contra Turquía (0-1), a pesar de haber vivido “un carrusel de emociones permanente”.
Junio 20, 2026 08:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Turquía Paraguay
Selección Paraguaya
¡Es la garra guaraní!: Paraguay sufre, pero mete un triunfazo en el Mundial
Paraguay saboreó su primera victoria en la Copa del Mundo 2026 al derrotar a Turquía por 0-1. Matías Galarza anotó poco antes del segundo minuto del primer tiempo y sirvió para sumar de a tres en un partido muy sufrido y marcado por una increíble expulsión de Miguel Almirón.
Junio 20, 2026 02:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Almirón
Selección Paraguaya
Miguel Almirón sufre la “Ley Prestianni”
Miguel Almirón fue expulsado del partido ante Turquía por taparse la boca mientras charlaba con un rival; el árbitro fue al VAR y decidió aplicar la “Ley Prestianni”.
Junio 20, 2026 12:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Celso Ayala gol Paraguay a Nigeria - Francia 1998 Mundial
Selección Paraguaya
De Ayala a Galarza: los goles tempraneros de Paraguay
Así como en 1998 con Celso Ayala, otra vez Paraguay volvió a hacer un gol de vestuario. Esta vez fue obra de Matías Galarza en la Copa del Mundo 2026.
Junio 20, 2026 12:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Selección Paraguaya
Matías Galarza marca el gol más tempranero del Mundial 2026
Con el tanto frente a Turquía, el paraguayo Matías Galarza acaba de marcar el gol más tempranero de la Copa del Mundo 2026.
Junio 20, 2026 12:09 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR
Selección Paraguaya
El onceno de Paraguay está confirmado
A horas para el inicio del segundo partido de la Selección Paraguaya, el entrenador Gustavo Alfaro ya tiene el equipo confirmado.
Junio 19, 2026 10:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más