Lo que dijo Zlatan sobre la victoria de Paraguay

El mundo habla de lo que fue la victoria de Paraguay ante Turquía por 1-0 jugando con un hombre menos todo el segundo tiempo.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, comentarista de la cadena Fox Sports, se refirió a la expulsión de Miguel Almirón y la capacidad de reacción de la Albirroja. “Todos están hablando del arbitraje y dejando de lado el completo milagro. Paraguay perdió a Almirón por esta ridícula regla y tuvo que jugar todo el segundo tiempo con uno menos, ante un equipo turco lleno de talento. ¿Se rindieron? No”, comenzó diciendo.

El histórico exfutbolista valoró el esfuerzo de la Selección Paraguaya. “Defendieron como lo que son, absolutos leones. Se pueden crear todas las reglas que se quieran, pero nunca subestimar el corazón. Un león en desventaja, sigue siendo un león y Paraguay le demostró al mundo lo que significa ser un guerrero”, destacó.

Por último Zlatan destacó el espíritu combativo de la Selección Paraguaya. “Las tácticas son para filósofos, sobrevivir a un partido de Copa del Mundo contra todo pronóstico es para hombres. Hoy Paraguay fue un equipo de 10 hombres con espíritu de 100", sentenció.