05 sept. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay, mundialista en todo

La Selección Paraguaya vive un presente espectacular, ahora coronado con la clasificación de la Absoluta.

Septiembre 05, 2025 09:28 a. m. • 
Por Redacción D10
G0DRPIMXIAA1PyC.jpeg

Festejo. Políticos, dirigentes y jugadores presentes en la celebración.

Foto: @RHarrisonP

Pasaron 16 años y un día Paraguay volvió a inscribir su nombre en el torneo de Selecciones más importante, la Copa del Mundo. La Albirroja, bajo la conducción de Gustavo Alfaro consiguió empatar con Ecuador y gracias a eso aseguró un lugar en la próxima cita ecuménica que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albirroja está clasificada para disputar el Mundial Sub 17 de Qatar, el de la Sub 20 en Chile, clasificado en la Absoluta del 2026, además de ser campeones en la Sub 15 y campeones del preolímpico Sub 23.

Gran presente de los seleccionados paraguayos, que tras años de penurias, por fin tocó la tecla correcta y comenzó a transitar por ese camino que conduce al éxito.

Selección Paraguaya Eliminatorias Copa Mundial
Redacción D10
