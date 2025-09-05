Paraguay, mundialista en todo

Pasaron 16 años y un día Paraguay volvió a inscribir su nombre en el torneo de Selecciones más importante, la Copa del Mundo. La Albirroja, bajo la conducción de Gustavo Alfaro consiguió empatar con Ecuador y gracias a eso aseguró un lugar en la próxima cita ecuménica que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albirroja está clasificada para disputar el Mundial Sub 17 de Qatar, el de la Sub 20 en Chile, clasificado en la Absoluta del 2026, además de ser campeones en la Sub 15 y campeones del preolímpico Sub 23.

Gran presente de los seleccionados paraguayos, que tras años de penurias, por fin tocó la tecla correcta y comenzó a transitar por ese camino que conduce al éxito.