20 abr. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay es campeón sudamericano en fútbol masculino

La Albirroja Sub 16 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Odesur de la juventud, que se cumplió en Panamá.

Abril 20, 2026 02:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay futbol odesur

Plantel de Paraguay en fútbol masculino, con el oro en Odesur de la juventud.

Gentileza.

La Selección Paraguaya Sub 16 logró la medalla de oro en el fúbtol masculino en el marco de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se celebra en Panamá.

La Albirroja subió a lo más alto del podio al vencer en la final a la Argentina por el marcador de 1-0. El gol de la Albirroja fue obra de Ángel González, a los 49 minutos del partido.

El futbolista definió con un fuerte remate desde la banda izquierda, en un partido muy disputado y en el que el elenco nacional se destacó por la solidez defensiva para sacar adelante el triunfo.

Paraguay jugó y ganó con: Octavio Martínez; Jhosías Núñez, Oliver López, Nicolás Britos y Fabricio Benítez; Éver Corrales, Imanol Amarilla, Sebastián Orué y Ángel González (83´ Horacio González); Brahian Leguizamón (64´ Santiago Báez) y Osmar Sosa (83´ Luciano Tartallone). DT: Wilfrido Bazán.

Selección Paraguaya Sub 16 Juegos Odesur JJOO de Juventud
Redacción D10
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