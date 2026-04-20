Paraguay es campeón sudamericano en fútbol masculino

La Selección Paraguaya Sub 16 logró la medalla de oro en el fúbtol masculino en el marco de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se celebra en Panamá.

La Albirroja subió a lo más alto del podio al vencer en la final a la Argentina por el marcador de 1-0. El gol de la Albirroja fue obra de Ángel González, a los 49 minutos del partido.

El futbolista definió con un fuerte remate desde la banda izquierda, en un partido muy disputado y en el que el elenco nacional se destacó por la solidez defensiva para sacar adelante el triunfo.

Paraguay jugó y ganó con: Octavio Martínez; Jhosías Núñez, Oliver López, Nicolás Britos y Fabricio Benítez; Éver Corrales, Imanol Amarilla, Sebastián Orué y Ángel González (83´ Horacio González); Brahian Leguizamón (64´ Santiago Báez) y Osmar Sosa (83´ Luciano Tartallone). DT: Wilfrido Bazán.