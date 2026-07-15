15 jul 2026
Copa del Mundo

Unos ladrones intentan robar en la casa de Lamine Yamal

La casa del futbolista del Barça Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat (Barcelona, España) ha sufrido esta pasada madrugada un intento de robo, que se ha visto frustrado por el personal de seguridad privada del jugador.

Julio 15, 2026 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Lamine Yamal

Lamine Yamal, figura de España.

Foto: AFP

A raíz de este intento de robo con fuerza, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica de Cataluña) ha abierto una investigación, ha avanzado el diario La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Según el citado medio, un vigilante vio en las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas encaramadas en uno de los muros de la vivienda del futbolista. Al ser sorprendidos, los ladrones huyeron rápidamente del lugar.

Tras estos hechos, que se produjeron hacia las cuatro de la madrugada, el personal de seguridad privada de Lamine Yamal avisó a los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo del caso por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El intento de robo se ha producido pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia, que disputó Lamine Yamal.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra han explicado que esta madrugada se han producido también otros intentos de robo con fuerza en viviendas situadas en la misma zona en la que vive el jugador del Barça, una urbanización de lujo, por lo que todavía no se puede determinar si los ladrones sabían que se trataba de la casa de Yamal o si los autores de estos robos son los mismos.

Copa del mundo Lamine Yamal Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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