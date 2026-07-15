Paraguay, entre los últimos equipos en vencer a Argentina

Argentina volvió a poner al fútbol sudamericano en la final de una Copa del Mundo. Guiados por Lionel Messi, con doblete de asistencias, la Albiceleste remontó a Inglaterra y buscará el bicampeonato contra España el 19 de julio.

La selección dirigida por Lionel Scaloni atraviesa por una racha de 14 victorias seguidas, contando partidos amistosos como oficiales, y la última vez que cayó fue por las Eliminatorias Sudamericanas.

De hecho, que desde que levantó la copa en el Mundial de Catar 2022 solo perdió en cuatro ocasiones, todas frente a combinados sudamericanos y entre ellos se encuentra Paraguay. Las otras son Uruguay, Colombia y Ecuador.

Cronológicamente, su derrota más cercana fue ante Ecuador el 9 de septiembre de 2025, por 1-0, en Guayaquil. Y previo a este encuentro, la vez que no sumó puntos ocurrió el 14 de noviembre de 2024, en el estadio Defensores del Chaco contra Paraguay por 2-1.

En aquel momento, la Albirroja logró una remontada histórica ya que a los 11’, Lautaro Martínez abrió el marcador para la visita, pero una chilena de Antonio Sanabria, a los 19’, emparejó el marcador. La victoria guaraní se concretó a los 47’ con un cabezazo de Omar Alderete.

El 19 de julio, a partir de las 16:00, en el estadio Nueva York Nueva Jesery, Argentina y Lionel Messi intentarán conseguir la cuarta estrella albiceleste en la historia de los mundiales y el bicampeonato de manera seguida.