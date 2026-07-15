15 jul 2026
Copa del Mundo

Paredes: “Queda un pasito más, haremos lo mejor posible”

Leandro Paredes, mediocampista argentino, consideró que el triunfo de este miércoles ante Inglaterra es “único” y anticipó la final del próximo domingo ante España: “Queda un pasito más, haremos lo imposible”.

Julio 15, 2026 07:11 p. m.
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Leandro Paredes (centro), feliz por la victoria de Argentina.

EFE

“La emoción es muy grande, este sentimiento es único, queda un pasito más y haremos lo mejor posible”, expresó Paredes en declaraciones a la prensa tras la victoria por 2-1 de la Albiceleste en un disputado choque ante Inglaterra.

El mediocampista del Boca Juniors señaló que fue el partido en el que Argentina tuvo mayor control y en el que mejor juego desplegó, y enfatizó que pese a ir en desventaja nunca sintió que el equipo fuera a caer.

Consultado por la importancia de derrotar a Inglaterra, un rival con un fuerte peso histórico para los argentinos, mencionó: “Es una emoción increíble por todo lo que genera, sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá la gente esté muy contenta”.

De cara al choque del próximo domingo ante España en busca del bicampeonato, destacó: “Soñaba con jugar una final del mundo y tener la posibilidad de jugar la segunda es algo único, uno no cae, no se da cuenta de lo que estamos haciendo, y ojalá que el domingo podamos tener otra gran alegría”. EFE

Mundial FIFA 2026 Leandro Paredes Argentina
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