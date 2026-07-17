17 jul 2026
Copa del Mundo

El mayor premio económico de la historia para el campeón

El ganador de la final que disputarán España y Argentina, el próximo domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey recibirá el mayor premio económico de la historia.

Julio 17, 2026 01:09 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Copa del Mundo, el trofeo que todos quieren.

El ganador de la final que disputarán España y Argentina, el próximo domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey recibirá un premio de 50 millones de dólares (43,71 millones de euros).

El ganador se llevará 8 millones de dólares más que lo que ingresó Argentina por el título en Qatar 2022 y 20 millones de dólares más que los obtuvo la selección española cuando logró su única Copa del Mundo, en 2010.

Para el subcampeón el premio es de 33 millones de dólares, el tercer clasificado, 29 y el cuarto , 27 millones.

A esto hay que sumarle las aportaciones que la Federación Internacional dio a cada selección tan solo por participar. La FIFA anunció el 28 de abril, tras la reunión del Consejo en Vancouver (Canadá), un aumento del 15 por ciento en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, hasta alcanzar 871 millones de dólares.

Cada federación recibió 10 millones por clasificarse, 2,5 millones de dólares para prepararse y una ayuda para los costes de la delegación y asignaciones para boletos que en total ascendían a 16 millones de dólares en total.

Los clubes también ganan. Once mil euros por día que ceden a un jugador a su selección, lo que en el caso del Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y del Barcelona, con ocho, los convierte en los que más han ingresado por el Mundial. EFE

Argentina España Copa del mundo
Redacción D10
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