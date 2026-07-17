¿Dónde verán la final los argentinos y españoles en Paraguay?

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo paralizará a los millones de hinchas que estarán en el estadio, sino también a las comunidades de ambos países que residen alrededor del mundo. En Paraguay, argentinos y españoles ya tienen definidos los puntos de encuentro para vivir una jornada cargada de emoción, pasión y mucho aliento.

El partido decisivo se disputará este domingo desde las 16:00, hora paraguaya, y la comunidad argentina residente en el país tendrá su propia celebración organizada por la Embajada Argentina, que invitó a todos sus compatriotas a reunirse en el Amsterdam Pool Bar, ubicado en Paseo Los Árboles (avenida San Martín esquina Sucre).

La convocatoria comenzará desde las 12:00 del mediodía, con una previa que buscará reunir a los hinchas argentinos para acompañar a la Selección en la búsqueda de un nuevo título mundial. “Los esperamos para alentar a la Selección Argentina y vivir juntos una jornada inolvidable”, publicó la Embajada Argentina en sus redes sociales.

Por su parte, la comunidad española en Paraguay también tendrá un lugar especial para disfrutar de la definición. Los hinchas de “La Roja” se reunirán en Casa de España en Asunción, ubicada sobre Juana Pabla Carrillo 349 casi Sacramento, en un evento organizado por el Consejo de Residentes Españoles en Paraguay.

La previa en Casa de España arrancará a las 14:00 y tendrá un costo de 100.000 guaraníes, con cupos limitados para 250 personas.

Así, argentinos y españoles residentes en Paraguay vivirán una final histórica, con sus banderas, cánticos y la ilusión de ver a su selección levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.