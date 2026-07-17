El anillo para los campeones del mundo

Esta será la primera vez en la historia de las competiciones FIFA que el organismo entregue anillos a los ganadores del torneo, además de las habituales medallas de oro y el trofeo de la Copa del Mundo, según anunció la FIFA en un comunicado el jueves.

Se confeccionarán un total de 2026 anillos, en homenaje a la edición de este año, los cuales estarán numerados individualmente.

De los 2026 anillos, 30 se entregarán al equipo ganador y los 1996 anillos restantes se pondrán a la venta por parte de la FIFA.

Los 30 anillos entregados a los campeones del Mundial contarán con un diseño con el trofeo de la Copa del Mundo en una cara y la otra cara estará personalizada según el equipo ganador.

Tras la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión.

Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y se entregarán a la plantilla del equipo campeón.

La selección subcampeona se tendrá que conformar con la medalla de plata. EFE