17 jul 2026
Copa del Mundo

El anillo para los campeones del mundo

La FIFA anunció que los ganadores de la final del Mundial 2026 que enfrenta a España y Argentina recibirán por primera vez un anillo de campeonato a medida, una tradición del deporte estadounidense.

Julio 17, 2026 04:08 p. m.
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El anillo que entregará la FIFA a los campeones mundiales.

Esta será la primera vez en la historia de las competiciones FIFA que el organismo entregue anillos a los ganadores del torneo, además de las habituales medallas de oro y el trofeo de la Copa del Mundo, según anunció la FIFA en un comunicado el jueves.

Se confeccionarán un total de 2026 anillos, en homenaje a la edición de este año, los cuales estarán numerados individualmente.

De los 2026 anillos, 30 se entregarán al equipo ganador y los 1996 anillos restantes se pondrán a la venta por parte de la FIFA.

Los 30 anillos entregados a los campeones del Mundial contarán con un diseño con el trofeo de la Copa del Mundo en una cara y la otra cara estará personalizada según el equipo ganador.

Tras la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión.

Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y se entregarán a la plantilla del equipo campeón.

La selección subcampeona se tendrá que conformar con la medalla de plata. EFE

Mundial FIFA 2026 Argentina España
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