Se palpita la finalissima

Ambas selecciones tenían que enfrentarse en Catar a finales de marzo para dirimir cuál era el mejor equipo del mundo, pero la guerra en Oriente Medio lo impidió. Finalmente se enfrentarán el domingo en la final del Mundial de Norteamérica 2026.

Será la séptima final mundialista para Argentina, que aspira a su cuarta estrella (1978, 1986 y 2022). De derrotar a España, Argentina se convertirá en el primer equipo en ganar dos Mundiales consecutivos desde que el Brasil de Pelé (1958 y 1962).

Para España será la segunda vez que opte al título. La primera fue en Sudáfrica 2010 y la Roja conquistó entonces la Copa del Mundo con el recordado gol de Andrés Iniesta.

Trump asistirá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, informó la Casa Blanca.

“Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo”, dijo la vocera.