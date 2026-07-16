16 jul 2026
Copa del Mundo

Camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1958 se subasta

Una camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial FIFA de Suecia en 1958 se vendió este jueves en Sotheby’s en Nueva York por 4,9 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

Julio 16, 2026 06:27 p. m. • 
Por Redacción D10
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Se subastó la camiseta que utilizó Pelé en la final del Mundial 1958.

La prenda azul y con un 10 en el reverso era la estrella de una subasta de objetos históricos del fútbol y partía con una estimación en torno a seis millones de dólares, la oferta más alta para una pertenencia de Pelé, que resultó ser demasiado optimista.

Al lucir esa camiseta, un Pelé de diecisiete años se convirtió entonces en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó con dos a la victoria de Brasil contra Suecia que le valió a la Canarinha su primer título en el campeonato. EFE

Pelé Copa del mundo Brasil
Redacción D10
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