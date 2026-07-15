15 jul 2026
Copa del Mundo

“Caer a estas alturas es devastador”, reconoce Kane

El atacante y capitán de Inglaterra, Harry Kane, no ocultó su desolación tras la derrota 2-1 este miércoles en semifinales del Mundial 2026 ante Argentina.

Julio 15, 2026 07:07 p. m.
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Harry Kane lamentó la eliminación de Inglaterra.

EFE

“Estoy destrozado. Destrozado por todos, por el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados”, admitió Kane, que no pudo marcar ante los campeones del mundo, en declaraciones a BBC One.

“Hemos jugado un buen partido durante la mayor parte del tiempo. Nos pusimos 1-0 arriba y parecía que queríamos aguantarlo como fuera y eso, a este nivel en el que estamos, no es suficiente. Estoy devastado. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y mis compañeros lo han dado todo, sangre, sudor y lágrimas. Caer a estas alturas es devastador”, apuntó.

Kane reconoció que después del tanto de Anthony Gordon (55') a su equipo “le costó presionar al rival cuando tenía el balón”.

“En la primera parte y en el inicio de la segunda les presionamos bien y les sometimos a muchísima presión arriba, lo que nos permitió recuperar balones y controlar el partido un poco mejor. Después de nuestro gol, ya fuera porque ellos metieron a más hombres arriba o porque nosotros no pudimos cubrirles hombre a hombre, fue una oleada tras otra de ataques suyos”, señaló.

“Cuando nos adelantamos, el mensaje que teníamos era ir a buscar otro gol. Cuando ellos consiguieron sus dos goles, ya se trataba de encontrar algo para reaccionar, pero no logramos volver a entrar en el partido”, lamentó.

Inglaterra, que el sábado buscará el tercer puesto ante Francia, solo jugó una vez la final del Mundial, en la edición que albergó y ganó en 1966.

Inglaterra Mundial FIFA 2026 Harry Kane
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