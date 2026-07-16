16 jul 2026
Copa del Mundo

De la ‘Finalissima’ pendiente a la final del Mundial 114 días después

Las selecciones de España y Argentina, vigentes campeonas de Europa y América, tendrán este domingo su ‘Finalissima’ en el marco más incomparable de todos, el Mundial, por la hegemonía actual del balón, 114 días después de la fecha prevista para aquella cita, que fue suspendida por la guerra de Irán, entre controversias por no encontrar ni fecha ni sede alternativa.

Julio 16, 2026 09:25 a. m. • 
Por Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARG

TOPSHOT - Argentina’s forward #10 Lionel Messi celebrates winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

PAUL ELLIS/AFP

Desatado el conflicto bélico en la zona, por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles a otros países de la zona con bases estadounidenses, el atractivo encuentro, camino del Mundial, no pudo jugarse el 27 de marzo en Catar, tal y como estaba sellado en el contrato.

No hubo acuerdo para trasladarlo a otro lugar en otra fecha, entre la UEFA y España, por un lado, y Argentina y la CONMEBOL, por otro. Cada una dio sus explicaciones, después de llegar a un punto muerto que hizo imposible la disputa del encuentro que se ha retomado desde 2022 entre los campeones de América y de Europa y cuyo vigente titular es Argentina. El 15 de marzo se hizo oficial la suspensión del partido.

El organismo europeo habló de “decepción” y enfocó a que “las circunstancias y el momento” privaron “a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar”.

“Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, anunció la UEFA en aquel momento.

Entre las posibilidades, según el organismo, se planteó el estadio Santiago Bernabéu de Madrid como sede, en la fecha original del 27 de marzo, “con un reparto al 50 por ciento de los aficionados en el estadio”. “Salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”, dijo la CONMEBOL.

También se planteó desde la UEFA una eliminatoria a doble encuentro, primero el 27 de marzo en Madrid y después en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. “Esta opción también fue rechazada”, según la UEFA.

“La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible”, aseguró, mientras, la CONMEBOL en otro comunicado.

“En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -sólo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima”, insistió la CONMEBOL.

Este domingo habrá otra ‘Finalissima’, diferente, incluso imprevista, pero en el Mundial, que dota de una dimensión formidable a dos selecciones que cambian futbolistas de un momento a otro, desde las convocatorias del pasado marzo a la lista de 26 para la disputa del Mundial que entregaron el pasado 31 de mayo. Hay diferencias.

En España, respecto a entonces, se han quedado fuera de la Copa del Mundo el portero Álex Remiro (entonces, Luis de la Fuente convocó a cuatro guardametas, entre ellos Joan García, Unai Simón y David Raya, ahora en el Mundial); los centrales Dean Huijsen y Cristian Mosquera (para Estados Unidos, México y Canadá 2026 fueron citados Eric García y Marc Pubill); los centrocampistas Pablo Fornals, Carlos Soler y Fermín López (todos fuera del torneo, el último de ellos por lesión); y el atacante Ander Barrenetxea. No estaban Pablo Páez, ‘Gavi’, ni Fabián Ruiz ni Mikel Merino ni Nico Williams, que se recuperaban o volvían de lesiones entonces.

En Argentina, Lionel Scaloni convocó a 28 jugadores en aquella fecha FIFA. La base fue la misma que en el Mundial, aunque no pudo disponer entonces de Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso, en recuperación entonces de lesiones, pero ahora en la final de Nueva York. Sí estuvo Franco Mastantuono, por ejemplo, pero después fue uno de los descartes para el torneo que se disputa ahora.

El once ante Zambia en el amistoso del 31 de marzo que reemplazó a la Finalissima era más que reconocible: ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. Sólo dos diferencias con la semifinal de este miércoles contra Inglaterra: Lisandro Martínez por Otamendi y Giuliano Simeone por Almada.

Copa del mundo Argentina España Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FIFA World Cup 2026 semifinals - England vs Argentina
Copa del Mundo
Messi podría igualar el récord “imposible” que solo ostenta Cafú
Lionel Messi, capitán de la selección argentina, podría igualar el domingo al brasileño Cafú como los únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales de la Copa del Mundo.
Julio 15, 2026 06:48 p. m.
ffabb.jpg
Copa del Mundo
Lionel Scaloni: “Este grupo no deja de sorprenderme”
El entrenador argentino Lionel Scaloni destacó la fortaleza de su equipo tras sellar el pase a la final del Mundial y aseguró que sus jugadores siguen superando las expectativas.
Julio 15, 2026 06:39 p. m.
Lautaro Martínez Lionel Messi
Copa del Mundo
“Lo soñé”, dice Lautaro Martínez sobre el gol del triunfo
Tras darle la victoria a Argentina en semifinales del Mundial, un emocionado Lautaro Martínez dijo que había soñado con convertir un gol como el que les dio el triunfo 2-1 ante Inglaterra.
Julio 15, 2026 06:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Argentina
Copa del Mundo
Argentina es finalista tras una remontada épica guiada por Messi
Cuando todo parecía perdido, Argentina regresó del mundo de los muertos una vez más para remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta y clasificar a la final del Mundial de 2026, en la que se citará con España.
Julio 15, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Iván Barton
Copa del Mundo
La FIFA defiende al árbitro Barton de las críticas francesas
La FIFA respondió este miércoles a las críticas del seleccionador francés, Didier Deschamps, contra las aptitudes del árbitro salvadoreño Iván Barton durante la semifinal perdida 2-0 ante España el martes en Arlington, cerca de Dallas.
Julio 15, 2026 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
INGLATERRA - ARGENTINA.png
Copa del Mundo
Inglaterra vs. Argentina: Paso a paso
Inglaterra y Argentina se enfrentan por un lugar en la final en la Copa del Mundo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Julio 15, 2026 01:46 p. m.
 · 
Redacción D10