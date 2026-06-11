11 jun. 2026
Copa Mundial

Paraguay desafía al anfitrión en su regreso mundialista

Paraguay mide este viernes su fuerza en el Mundial 2026 ante uno de los tres anfitriones, Estados Unidos, en un debut de alta tensión al que la Albirroja llega condicionada por la duda en el once titular de la estrella Julio ‘la Joya’ Enciso.

Junio 11, 2026 09:18 a. m. • 
Por Redacción D10
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Enciso está en recuperación tras su lesión frente a Nicaraguá.

Foto: Gentileza - APF

El encuentro se disputará a las 18.00 horas (01.00 GMT del sábado) en el Estadio de Los Ángeles y marcará la casilla de salida de la Copa del Mundo en suelo estadounidense con el arranque del grupo D, que completan Australia y Turquía.

Tras 16 años de ausencia, la Albiroja arriba a este encuentro condicionada por la gran estrella del equipo, el delantero Julio Enciso, cuyo puesto en el once inicial se mantiene en interrogante por la lesión muscular que arrastra desde el pasado 5 de junio.

‘La Joya’ sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho durante el amistoso contra Nicaragua, una dolencia que acarreaba desde el calentamiento y que se agravó por un fuerte golpe.

El atacante ha estado entrenando desde su llegada el pasado domingo a la ciudad de Santa Clara, en el estado de California, donde el club tiene su sede, apartado del grupo y su presencia en el terreno de juego para el primer partido de la Albirroja dependerá de su evolución en las próximas horas.

El técnico argentino Gustavo Alfaro sostendrá la estructura de Paraguay sobre la jerarquía de Gustavo Gómez, capitán y pilar defensivo que milita en el Palmeiras brasileño.

Los tres puntos en disputa resultan esenciales para mantenerse a flote en uno de los grupos más impredecibles del torneo, donde EE.UU. parte con la irrefutable ventaja local.

El compromiso añadirá un choque extra en los banquillos, con un Alfaro que se verá las caras con su compatriota Mauricio Pochettino, quien debuta en una cita mundialista liderando el ambicioso proyecto del conjunto de las Barras y las Estrellas.

Sobre el tablero, el capitán y atacante del AC Milán, Christian Pulisic, además del centrocampista del Juventus Weston McKennie, encabezan el conjunto más exigente de la historia de Estados Unidos.

La principal preocupación del seleccionador se cierne sobre todo en la fragilidad de la línea defensiva y en la alarmante falta de profundidad de una plantilla acostumbrada a sumar kilómetros sobre el césped.

Pese a que los pronósticos favorecen al anfitrión, el foco de Estados Unidos radica en frenar el juego directo de Paraguay, además de controlar la posesión y el ritmo del partido.

Entre las filas del combinado norteamericano también emerge Giovanni Reyna, la joven promesa del Borussia Dortmund e hijo del excapitán nacional Claudio Reyna; y Weston McKennie, cuya energía en la Juventus lo enmarca como el gran motor de la selección.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Estados Unidos
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