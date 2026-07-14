VIDEO: Con IA reviven el gol perdido de Pelé

Una alianza de Google DeepMind, a través de modelos avanzados de IA, con la marca Pelé, gestionada por la empresa NR Sports de Neymar, ha reconstruido el tanto “más bonito” de ‘O Rei’, como reconoció en vida el delantero del Santos y único tricampeón mundial de la historia.

Desde este martes es posible ver toda la secuencia del ‘Gol de la Rua Javari’ gracias a una investigación que combinó los pocos registros existentes, los testimonios de familiares de Edson Arantes do Nascimento, historiadores y testigos presenciales, y la tecnología más avanzada.

Un trabajo riguroso liderado por la historiadora brasileña Anita Lucchesi y su equipo, que reunieron cerca de 2.000 documentos históricos y entrevistaron a testigos, periodistas y miembros de la comunidad de Mooca, un tradicional barrio de la ciudad de São Paulo.

También utilizaron una maqueta del estadio donde se jugó, el 2 de agosto de 1959, ese recordado partido del Campeonato Paulista entre Juventus de Mooca y Santos.

Ese trabajo artesanal, que incluyó el rodaje de imágenes de acción real sobre el césped del estadio de la Rua Javari, utilizando incluso los balones de cuero y los uniformes de la época, pasó después por tres modelos de IA: Veo, Gemini Omni y Nano Banana Pro.

Primero se hizo cine, con un doble fiel al mítico 10 del Santos, y luego la tecnología ensambló todas las piezas para darle realismo. Se tuvieron en cuenta incluso las condiciones meteorológicas de aquel nublado día en la capital paulista.

Así fue el gol “más bonito” de Pelé

Todo medido al milímetro para resucitar ese pedazo de historia del fútbol, vivido un domingo medio lluvioso, con las gradas a rebosar para ver a Pelé, que ya había ganado el primero de sus tres Mundiales en Suecia 1958, aunque jugaba en territorio enemigo y la afición local presionaba y abucheaba al joven prodigio de 18 años.

“Era una especie de incentivo para nosotros”, relata Pepe, excompañero de Pelé, en el minidocumental lanzado este martes.

La proeza ocurrió en el minuto 87. Jair pasó el balón a Dorval, que avanzó por la derecha y vio a Pelé en el balcón del área. El 10 se quitó de en medio a Homero con un autopase y empezó una secuencia magistral de sombreros.

El primero a Clóvis, el segundo a Julinho y el tercero, sin dejar caer la pelota en ningún momento, al portero conocido como ‘Mão de Onça’, que vio desde el embarrado terreno de juego el cabezazo final de Pelé al fondo de la red.

🎦 IA recria gol mais bonito de Pelé; veja vídeo e saiba como projeto foi feito. Trabalho do Google Deepmind envolveu pesquisa e tecnologia para ilustrar lance na rua Javari 📲📰 Leia mais em https://t.co/frVsJsjw1l pic.twitter.com/MtfPmhSQNG — Folha de S.Paulo (@folha) July 14, 2026

Fue el tercero en la cuenta particular del 10 y el cuarto para el Santos (0-4). El público solo pudo rendirse ante la genialidad del artillero de Três Corações con una larga ovación.

“Él estaría muy orgulloso de ver que todo esto está ocurriendo. Siempre decía que era una pena que ese gol nunca hubiera sido grabado”, afirmó Flávia Kurtz, hija de Pelé, citada en una nota.

La secuencia completa del gol pasará ahora a formar parte de la colección permanente del Museo Pelé, en Santos.

“El pasado sigue siendo un territorio inmenso, donde permanecen dormidas innumerables historias, la mayoría de ellas no relacionadas con goles famosos ni con reyes. Lo que esta reconstrucción me ha enseñado es que ellas también podrían, algún día, volver a ver la luz”, señaló Lucchesi.