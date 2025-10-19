Paraguay debuta con éxito en el Mundial de Marruecos

La Selección Paraguaya de fútbol femenino Sub 17 debutó este domingo en el Grupo F del Mundial de Marruecos con un importante triunfo contra Zambia a la que venció por 2-1 en el campo 3 de la Academia del Fútbol Mohammed VI de la localidad de Salé, cerca de Rabat.

En un primer tiempo alterado por los errores defensivos graves, la albirrojitas remontaron el marcador para comenzar con pie derecho el certamen que se desarrolla en tierras africanas.

A los 10 minutos se rompió el cero, también por la inconsistencia defensiva del combinado sudamericano, pero en sus incursiones iniciales hacia terreno rival sacó provecho de los errores ajenos, tampoco forzados para dar vuelta a los 18 y 34 minutos, respectivamente.

En la primera acción, el balón se le escurrió de forma insólita a la arquera Mary Nyangu, mientras que Nana Malanda desvió la pelota en un servicio de esquina para acentuar la poca fortuna del representante africano.

El complemento careció de emociones por largo rato, al menos frente a las porterías. Ya en el final, a los 90, Zambia tuvo la posibilidad de firmar la paridad, pero Chipasula desperdició un tiro penal al mandar la pelota al travesaño.

Por este mismo grupo, el equipo del entrenador Luiz Guimarães volverá a presentarse el miércoles 22 de octubre para enfrentar a Nueva Zelanda, y el sábado 25 de octubre jugará su último partido contra Japón.