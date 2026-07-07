Autoridades trabajan apuntando a la segunda edición del Rally del Paraguay

Integrantes del Comité Organizador Local (COL) mantuvieron una mesa de trabajo en el Comité Olímpico Paraguayo para coordinar los preparativos finales de la largada simbólica y la ceremonia de premiación para la la segunda edición del WRC Rally del Paraguay.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación operativa, logística y comunicacional de dos de los momentos más emblemáticos de la competencia, que congregará a miles de aficionados y será seguida por millones de espectadores en todo el mundo a través de las diferentes plataformas de transmisión del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

La edición 2026 del Rally del Paraguay se disputará del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa y se perfila como una de las pruebas más desafiantes y espectaculares del calendario mundial. El recorrido contempla 22 tramos cronometrados, consolidándose como el rally más largo del Campeonato Mundial de Rally 2026 en distancia competitiva.

Además del impacto deportivo, el evento representa una oportunidad única para proyectar la imagen de Paraguay a escala global, mostrando su capacidad organizativa, la belleza de sus paisajes, la hospitalidad de su gente y el potencial turístico y económico de la región.