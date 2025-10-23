23 oct. 2025
Torneo Clausura

Para Lucas Barrios, el equipo está comprometido

El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios habló en FALG sobre los aspectos que motivaron a un cambio positivo para lograr buenos resultados.

Octubre 23, 2025 01:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Barrios, entrenador del Sportivo Luqueño ha dirigido dos partidos con resultados positivos: una victoria y un empate.

Foto: Prensa Sportivo Luqueño.

Lucas Barrios estratega del Sportivo Luqueño logró con su llegada cortar una racha negativa de seis partidos con derrota en el Auriazul, confesó que el compromiso se propusieron los futbolistas y el cuerpo técnico solo apuntó al orden y el factor psicológico.

“Muy contento con los muchachos porque están haciendo un gran trabajo, desde que llegué me han hecho sentir muy cómodo, se pusieron a disposición, se comprometieron y se ven reflejados los resultados. Hemos empezado contra dos equipos que eran muy difíciles (Nacional y Trinidense) y sacamos buenos resultados. Este es el camino que queremos seguir”, señaló La Pantera en charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM radio Monumental.

Para finalizar, Barrios sintetizó diciendo que “lo principal es que el compromiso lo asumieron ellos”. En la fecha 18 el Chanchón se medirá ante Tembetary, este sábado desde las 17:30 en el estadio Luis Giagni en Villa Elisa.

Redacción D10
