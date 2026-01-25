25 ene. 2026
Torneo Apertura

Olimpia comienza con victoria la era Sánchez

Olimpia derrotó por 2-1 a Guaraní en el clásico más añejo en un juego que tuvo varias emociones. El Decano arrancó el Apertura con un triunfo que ilusiona a su gente tras el abultado mercado de pases, entrenador incluido, que realizó el club.

Enero 25, 2026 08:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Sebastián Ferreira

Sebastián Ferreira convirtió el 1-0 para Olimpia.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Después de un mercado de pases bastante cargado, que incluyó al entrenador Pablo Sánchez, Olimpia se presentó ante Guaraní para una nueva edición del clásico más añejo. Su gente respondió al llamado y se citó en el estadio Defensores del Chaco y no pasó mucho del arranque del juego para hacer explotar el estadio.

A los 5’, Alan Rodríguez, uno de los refuerzos decanos, se proyectó por su banda y envió un centro a la carrera que fue conectado por Sebastián Ferreira. El cabezazo del delantero sacudió las redes para el 1-0.

Guaraní también tuvo lo suyo y respondió con un bombazo de Agustín Manzur que se estrelló por el poste derecho de Gastón Olveira a los 17’. Antes de esta acción, el Indio había llegado en dos ocasiones.

La intensidad con la que comenzó el choque se fue apagando de a poco, pero el Aborigen igual se las arregló para generar peligro. Gastón Olveira impidió el empate de Iván Ramírez a los 24’, y antes del cierre de la etapa inicial, una jugada preparada entre Julio Manzur y Alexandro Maidana, acabó con un zurdazo del segundo que acarició la portería.

Si bien Olimpia coqueteó de entrada con otro gol en el complemento, tras un avance profundo de Iván Leguizamón que no logró conectar Sebastián Ferreira, Guaraní controló la pelota, pero sin hacer daño.

La expulsión de Raúl Cáceres a los 53’, con roja directa, facilitó la tenencia aurinegra aunque esto no se transformó en acciones de peligro. Olimpia aguantó sin tambalear el dominio rival. El tiempo se fue agotando a medida que el aliento bajaba de las gradas.

A los 92’, de un contragolpe, Iván Leguizamón dejó fuera de circulación al portero Aldo Pérez, quien salió lesionado y dejó a su equipo también con 10, para clavar el segundo. A los 96’, Alcides Barbotte descontó para extender la incertidumbre en Sajonia. En la última acción, Jhon Jairo Sánchez también vio la roja.

Olimpia consiguió un triunfo que ilusiona a su gente en el comienzo del Torneo Apertura, que significó el debut de Pablo Sánchez en el banquillo decano.

Olimpia Guaraní Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Hugo Iván.jfif
Torneo Apertura
El Nacional del Gato debutó con el pie derecho
Nacional manejó el partido y le bastó un solo tanto para vencer al benjamín San Lorenzo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, en el Arsenio Erico. El tanto fue obra de Hugo Iván Váldez para el tricolor.
Enero 24, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño vs. Libertad
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Libertad: Paso a paso
Cerro Porteño y Libertad debutan en el Torneo Apertura 2026 protagonizando un clásico en el estadio La Nueva Olla.
Enero 24, 2026 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosqueda.jfif
Torneo Apertura
Cerro Porteño con “libertad” de incorporar
Cerro Porteño recibió el visto bueno de la FIFA tras el pago y posterior levantamientos de las inhibiciones que pesaba por sobre la institución por compromisos económicos.
Enero 24, 2026 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional vs. Sportivo San Lorenzo
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso
Nacional y Sportivo San Lorenzo hacen su estreno en el Torneo Apertura 2026, en el estadio Arsenio Erico.
Enero 24, 2026 05:13 p. m.
roque santa cruz.jpg
Torneo Apertura
Nacional debuta contra el benjamín San Lorenzo
Nacional debuta hoy frente a San Lorenzo, desde las 18:00, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.
Enero 24, 2026 08:39 a. m.
IMG-20260123-WA0071.jpg
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs Libertad, un partido de alto voltaje en La Nueva Olla
Cerro Porteño y Libertad disputan un partido estelar en La Nueva Olla, desde las 2015, por la primera fecha del Apertura 2026.
Enero 24, 2026 08:37 a. m.
 · 
Redacción D10
