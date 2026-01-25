Olimpia comienza con victoria la era Sánchez

Después de un mercado de pases bastante cargado, que incluyó al entrenador Pablo Sánchez, Olimpia se presentó ante Guaraní para una nueva edición del clásico más añejo. Su gente respondió al llamado y se citó en el estadio Defensores del Chaco y no pasó mucho del arranque del juego para hacer explotar el estadio.

A los 5’, Alan Rodríguez, uno de los refuerzos decanos, se proyectó por su banda y envió un centro a la carrera que fue conectado por Sebastián Ferreira. El cabezazo del delantero sacudió las redes para el 1-0.

Guaraní también tuvo lo suyo y respondió con un bombazo de Agustín Manzur que se estrelló por el poste derecho de Gastón Olveira a los 17’. Antes de esta acción, el Indio había llegado en dos ocasiones.

La intensidad con la que comenzó el choque se fue apagando de a poco, pero el Aborigen igual se las arregló para generar peligro. Gastón Olveira impidió el empate de Iván Ramírez a los 24’, y antes del cierre de la etapa inicial, una jugada preparada entre Julio Manzur y Alexandro Maidana, acabó con un zurdazo del segundo que acarició la portería.

Si bien Olimpia coqueteó de entrada con otro gol en el complemento, tras un avance profundo de Iván Leguizamón que no logró conectar Sebastián Ferreira, Guaraní controló la pelota, pero sin hacer daño.

La expulsión de Raúl Cáceres a los 53’, con roja directa, facilitó la tenencia aurinegra aunque esto no se transformó en acciones de peligro. Olimpia aguantó sin tambalear el dominio rival. El tiempo se fue agotando a medida que el aliento bajaba de las gradas.

A los 92’, de un contragolpe, Iván Leguizamón dejó fuera de circulación al portero Aldo Pérez, quien salió lesionado y dejó a su equipo también con 10, para clavar el segundo. A los 96’, Alcides Barbotte descontó para extender la incertidumbre en Sajonia. En la última acción, Jhon Jairo Sánchez también vio la roja.

Olimpia consiguió un triunfo que ilusiona a su gente en el comienzo del Torneo Apertura, que significó el debut de Pablo Sánchez en el banquillo decano.