Palmeiras, con gol de Gómez, mantiene su ventaja como líder

El equipo de São Paulo suma 29 puntos, 6 más que Fluminense, el segundo de la clasificación, y acumula cuatro victorias en los últimos 5 partidos.

Palmeiras, que jugaba en casa y venía de ganar al Sporting Cristal peruano en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, salió al ataque desde el pitido inicial y a los 14 minutos el paraguayo Gustavo Gómez marcó el primer gol después de un saque de esquina.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira tuvo más oportunidades para ampliar la ventaja, pero la defensa cerrada del rival lo impidió.

La expulsión del defensa Murilo a los 2 minutos del segundo tiempo tras recibir la segunda tarjeta amarilla obligó al conjunto a replegarse en defensa.

Aunque empezó el partido en el banquillo, el exjugador del Barcelona Vitor Roque pisó el césped en la segunda mitad, al haberse recuperado ya de una lesión en el tobillo que lo tuvo casi un mes fuera de juego.

Por otra parte, el Flamengo, segundo en la tabla con 23 puntos, no dejó que el líder se distanciara, al vencer al Bahia 2-0 con goles de Lucas Paquetá y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Fluminense rompió una racha de varias derrotas seguidas y se impuso al Santos de Neymar por 3-2 con goles del venezolano Jefferson Savarino, de Castillo y John Kennedy.

Con 23 puntos, el equipo de Río de Janeiro se mantuvo a 6 del líder.

Si bien contribuyó con una asistencia que se transformó en gol, Neymar tuvo una participación discreta y no logró evitar que su equipo bajara al decimoquinto puesto de la clasificación.

Botafogo infligió un duro golpe a Chapecoense al ganar por 4-1.