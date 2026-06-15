Irán vs. Nueva Zelanda: Paso a paso

La Federación Tunecina de Fútbol ha decidido despedir al técnico Sabri Lamouchi, horas después de que su selección fuese goleada por Suecia 1-5 en el partido de la primera jornada del grupo F que se disputó en Monterrey (México).
En medio de las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Teherán, Irán afronta este lunes el debut del Mundial en suelo estadounidense bajo un tenso ambiente político que contrasta con el ‘boom’ del combinado de Nueva Zelanda a través del fenómeno viral en redes sociales del jugador Tim Payne.