17 mar. 2026
Torneo Apertura

Olimpia se afirma en la cima

Olimpia derrotó por la mínima diferencia a Sportivo Luqueño y cerró la primera rueda con un triunfo que le permite afirmarse en la cima del Apertura.

Marzo 17, 2026 10:24 p. m. • 
Por Redacción D10
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Richard Ortiz celebra un gol de Olimpia.

Foto: Andrés Catalán/Última Hora

Con un gol del capitán Richard Ortiz, pasando la hora del compromiso, Olimpia derrotó 1-0 al Sportivo Luqueño y sigue firme en la cima del Torneo Apertura 2026. El Decano fue muy superior en Sajonia, por lo que el resultado quedó muy corto.

EL PARTIDO. El equipo de Vitamina Sánchez hizo un primer tiempo vigoroso en el estadio Defensores del Chaco, en donde fue superior completamente por casi 40 minutos, pero desperdició las ocasiones más importantes en las narices del portero Alfredo Aguilar, importante en algunas de ellas para frustrar a los delanteros atacantes.

La primera situación clara ocurrió a los 15 minutos del lapso inicial cuando entró en escena Alan Rodríguez, quien lanzó un centro medido que Sebastián Ferreira golpeó con la cabeza, pero la pelota se estrelló en el palo cuando el portero ya no tenía ninguna chance.

Posteriormente, siempre por la vía aérea, Aguilar negó el gol a Adrián Alcaraz y nuevamente a Ferreira. En tanto, el defensor Juan Vera cabeceó desviado en un cuarto intento de Olimpia.

Pasando el segundo cuarto se produjo la gran polémica en Sajonia. Rubén Lezcano sacó un disparo y la pelota dio en el codo a Maggi. En campo Juan Gabriel Benítez no pitó como penal, aunque tampoco recibió el llamado del VAR. Sin embargo, todo Olimpia pidió la sanción.

La respuesta del Chanchón llegó en el tramo final para hacer lucir al portero Gastón Olveira, con monumentales estiradas tras disparos de Iván Maggi (38 min) y Ángel Benítez (45 min), respectivamente.

Pese a que el dominio fue menos abrumador, Olimpia encontró siempre espacios para llevar sensación de peligro en el complemento. El gol tardó en llegar y tuvo que aparecer el capitán Richard Ortiz para vencer la resistencia del Chanchón.

Un centro de Raúl Cáceres, que había dilapidado frente al arco, fue suficiente para la primera arremetida del mediocampista, a los 67 minutos. Fue todo lo que hizo en campo, ya que inmediatamente dejó su lugar al argentino Juan Fernando Alfaro.

En el resto del compromiso, el Decano insistió por el segundo tanto. Creó otras ocasiones muy grandes, especialmente por las arremetidas de Romeo Benítez, pero careció de puntería. Final 1-0. En 11 presencias, el Franjeado sumó 27 unidades, sigue como único invicto.

Torneo Apertura Olimpia Sportivo Luqueño
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