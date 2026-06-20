Países Bajos vs. Suecia: Paso a paso

La capital mexicana amaneció este jueves consciente de que los ojos del planeta están puestos en el Estadio Azteca, donde comenzará a rodar el balón a las 13:00 hora local (21:00 CET/19:00 GMT) en el partido que enfrentará a México y Sudáfrica y que dará comienzo al Mundial 2026, y en medio de un ambiente de ilusión y tensión debido a las protestas sociales de los últimos días.