20 jun. 2026
Copa Mundial

Países Bajos se relanza con una exhibición

Países Bajos reaccionó con contundencia este sábado y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

Junio 20, 2026 04:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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Países Bajos arrolló a Suecia por la Coo

La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia este sábado y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

Los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada.

A Suecia, que se había estrenado con un 5-1 a Túnez, le faltó pegada. Perdonó al menos tres oportunidades en la primera mitad y acabó derrumbándose pese a la diana del momentáneo 1-4 firmada por Anthony Elanga.

Brobbey fue el único cambio de Koeman respecto al empate 2-2 del debut contra Japón y el delantero del Sunderland no tardó en aprovechar la oportunidad desde el primer minuto.

Países Bajos hizo daño a Suecia con su velocidad por las bandas y a los cinco minutos Cody Gakpo colgó un centro raso que Brobbey remató en el corazón del área de penalti para dar una tempranera ventaja a su equipo.

El equipo de Koeman cogió confianza, y siguió atacando frente a una Suecia que tardó en asentarse. Y pasado el cuarto de hora, en una acción muy parecida, pero en la banda contraria, Denzel Dumfries entregó a Brobbey la asistencia para el 2-0.

Fue en ese momento cuando Suecia, contra la pared, encontró el coraje de reaccionar. Con Isak al frente. El delantero del Liverpool movió el balón con calidad y el equipo de Graham Potter empujó con todo para recortar distancias.

Gyokeres y Yasin Ayari se toparon tres veces con el meta Kristoffer Nordfeldt y un fuera de juego milimétrico de Gustaf Lagerbielke impidió a los suecos reabrir el partido antes del descanso.

Suecia perdona y Países Bajos, no

Perdonó sus oportunidades Suecia, y lo pagó. Porque Países Bajos salió a morder tras el descanso y Cody Gakpo firmó un doblete en nueve minutos para sentenciar el encuentro.

El extremo del Liverpool anotó el primero a placer tras otro perfecto centro raso de Dumfries, y fulminó al meta en el primer poste tras una gran jugada personal para el 4-0.

Suecia tuvo el mérito de seguir luchando pese a tener el encuentro perdido. Potter dio paso a Elanga por Alexander Bernhardsson en el 56 y el ex del Manchester United, ahora extremo del Newcastle, dio chispa a la delantera sueca.

Tan solo necesitó tres minutos para marcar el 1-4, al superar a Bart Verbruggen en un mano a mano tras un pase vertical de Isak.

Esa diana no cambió el guión de un encuentro dominado por Países Bajos, que pusieron la guinda a su triunfo con el definitivo 5-1, obra de Crysencio Summerville con un disparo cruzado de pierna derecha desde la frontal del área en el minuto 89.

- Ficha técnica:

5 - Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders (Til, m.60), Frenkie de Jong (Koopmeiners, m.60), Ryan Gravenberch; Cody Gakpo (Lang, m.91), Donyell Malen (Summerville, m.46) y Brian Brobbey (Depay, m.73).

1 - Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson (Stroud, m.93), Yasin Ayari (Ali, m.79), Jesper Karlström (Zeneli, m.53), Alexander Bernhardsson (Elanga, m.56); Benjamin Nygren (Bergvall, m.56); Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Goles: 1-0, m.6: Brobbey; 2-0, m.16: Brobbey; 3-0, m.48: Gakpo; 4-0, m.54: Gakpo; 4-1, m.59: Elanga; 5-1, m.89: Summerville.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró cartulina amarilla a Gudmundsson (m.53), Ayari (m.75) y Bergvall (m.81), de Suecia.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo F del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno total. EFE

Países Bajos Suecia Copa del mundo
Redacción D10
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