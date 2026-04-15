17 abr. 2026
Cerro Porteño

En el superclásico “nos jugamos todo”, dice Luis Ortega

El vicepresidente de Cerro Porteño, Luis Ortega, se refirió al superclásico: “Nos jugamos todo”. Por otra parte mostró su preocupación por la cantidad de lesionados y habla de una pretemporada “tarde y un poco floja”.

Abril 15, 2026 01:25 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Ortega

Luis Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Primero

Cerro Porteño logró una victoria revitalizadora frente al Junior por Copa Libertadores y ahora apunta todo al superclásico. El vicepresidente Luis Ortega aseveró: “Nos jugamos todo. Vamos a ir con toda la esperanza, los jugadores están muy concentrados, enfocados en ese partido del domingo y va a ser un lindo espectáculo y vamos a traer la victoria. No hay otro pensamiento”.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el azulgrana se mostró “feliz con este equipo que vimos ayer, que dieron todo por la victoria y ojalá que el domingo estemos en estas mismas condiciones”.

Tras el partido ante Juniorparece que ganamos un campeonato”, mencionó explicando que fue importante “no solo por los puntos, levantó el ánimo de los jugadores, de los hinchas y hoy más de la mitad del Paraguay amaneció contenta”.

Preocupa las lesiones

La cantidad de lesionados que tiene el plantel de Cerro Porteño es un asunto que obviamente no pasa desapercibido en la directiva azulgrana. “El tema de las lesiones nos preocupa mucho. Estamos haciendo de todo para encontrar cuál es el motivo de tantas lesiones”, dijo.

“Estamos investigando. Estamos yendo atrás. Tal vez una pretemporada tarde y un poco floja hizo que los jugadores no lleguen en condiciones”, afirmó. “Estamos usando todas las herramientas posibles para solucionar lo que tenemos y evitar que no se lesionen más. Pero es un tema que nos preocupa mucho”, recalcó.

Cerro Porteño, tras su juego internacional, ahora tiene toda su atención en el juego contra Olimpia, que será clave de cara a la lucha por el título del Torneo Apertura.

Cerro Porteño Luis Ortega
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-04-14 at 18.15.45.jpeg
Cerro Porteño
Ariel Holan: “Este partido nos cambia el estado de ánimo”
Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, sacó pecho por el enorme partido de sus dirigidos en un típico partido de Copa y manifestó que la victoria cambia el ambiente en Barrio Obrero.
Abril 14, 2026 10:14 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260414-WA0121.jpg
Cerro Porteño
El gol del “Bocón” ante Junior
Jonathan Torres anotó el solitario gol del partido ante Junior para que Cerro Porteño obtenga su primer triunfo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.
Abril 14, 2026 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260414-WA0114.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño y un triunfo necesario en la Copa antes del superclásico
Cerro Porteño superó por la mínima diferencia a Junior, recuperó la confianza en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y justo en la previa del superclásico ante Olimpia.
Abril 14, 2026 08:57 p. m.
 · 
Redacción D10
vegee.jfif
Cerro Porteño
El Ciclón tiene equipo confirmado
Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, confirmó su onceno titular para encarar el partido vital ante Junior de Barranquilla.
Abril 14, 2026 06:03 p. m.
 · 
Redacción D10
cerro
Cerro Porteño
Antecedentes de Cerro Porteño enfrentando a Junior de Colombia
El Azulgrana registra dos triunfos en condición de local ante el equipo cafetero.
Abril 13, 2026 05:35 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-11 at 21.21.31.jpeg
Cerro Porteño
Robert Piris Da Motta: “La gente tiene razón”
Robert Piris Da Motta le dio la razón a los hinchas de Cerro Porteño que despidieron con silbidos y abucheos al plantel luego del empate ante Nacional que jugó casi todo el segundo tiempo con dos jugadores menos.
Abril 12, 2026 12:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más