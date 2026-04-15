En el superclásico “nos jugamos todo”, dice Luis Ortega

Cerro Porteño logró una victoria revitalizadora frente al Junior por Copa Libertadores y ahora apunta todo al superclásico. El vicepresidente Luis Ortega aseveró: “Nos jugamos todo. Vamos a ir con toda la esperanza, los jugadores están muy concentrados, enfocados en ese partido del domingo y va a ser un lindo espectáculo y vamos a traer la victoria. No hay otro pensamiento”.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el azulgrana se mostró “feliz con este equipo que vimos ayer, que dieron todo por la victoria y ojalá que el domingo estemos en estas mismas condiciones”.

Tras el partido ante Junior “parece que ganamos un campeonato”, mencionó explicando que fue importante “no solo por los puntos, levantó el ánimo de los jugadores, de los hinchas y hoy más de la mitad del Paraguay amaneció contenta”.

Preocupa las lesiones

La cantidad de lesionados que tiene el plantel de Cerro Porteño es un asunto que obviamente no pasa desapercibido en la directiva azulgrana. “El tema de las lesiones nos preocupa mucho. Estamos haciendo de todo para encontrar cuál es el motivo de tantas lesiones”, dijo.

“Estamos investigando. Estamos yendo atrás. Tal vez una pretemporada tarde y un poco floja hizo que los jugadores no lleguen en condiciones”, afirmó. “Estamos usando todas las herramientas posibles para solucionar lo que tenemos y evitar que no se lesionen más. Pero es un tema que nos preocupa mucho”, recalcó.

Cerro Porteño, tras su juego internacional, ahora tiene toda su atención en el juego contra Olimpia, que será clave de cara a la lucha por el título del Torneo Apertura.