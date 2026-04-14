15 abr. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño y un triunfo necesario en la Copa antes del superclásico

Cerro Porteño superó por la mínima diferencia a Junior, recuperó la confianza en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y justo en la previa del superclásico ante Olimpia.

Abril 14, 2026 08:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jonathan Torres anotó el gol azulgrana en La Nueva Olla.

Renato - ÚH

Cerro Porteño volvió al triunfo luego de dos tropezones la semana pasada cuando había caído de visitante ante Sporting Cristal y empatado sin goles ante Nacional en el Apertura.

Fue victoria de 1-0 ante Junior de Colombia con el solitario gol de Jonathan Torres para que el Ciclón se reacomode en el Grupo F de la Conmebol Libertadores.

Poco para destacar de una primera parte bastante floja del equipo dirigido por Ariel Holan que como unica chance de gol la tuvo en los pies de Edgar Páez que remató pifiado cuando tenía el arco a merced o Pablo Vegetti como opción de pase.

En el segundo tiempo se dieron los ingresos de Mateo Klimowicz y César Bobadilla que le dieron otra cara al conjunto azulgrana que encontraría un poco más tarde el ansiado grito de gol.

A los 57 minutos, Matías Pérez recuperó una pelota en zona defensiva y se sumó al ataque, recibió un pase de Jonathan Torres y se la devolvió para que el Bocón anote el solitario gol del partido.

Junior pudo haber empatado en una jugada donde Bryan Castrillón quedó mano a mano con Alexis Martín Arias. El colombiano recibió un leve empujón de Matías Pérez que lo desacomodó al momento del disparo que Alexis Martín Arias terminó conteniendo. Todo Junior protestó esta acción que el árbitro Esteban Ostojich dejó seguir.

Triunfo importantísimo de Cerro Porteño que suma sus primeros tres puntos en el Grupo F de la Conmebol Libertadores. Justo en la semana previa al superclásico ante Olimpia marcado para este domingo a las 17:30.

La próxima fecha del Grupo F lo tendrá a Cerro Porteño enfrentando a Palmeiras el miércoles 29 de abril a las 21:30 en La Nueva Olla.

Cerro Porteño Junior Libertadores
Redacción D10
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