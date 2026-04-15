15 abr. 2026
Cerro Porteño

Ariel Holan: “Este partido nos cambia el estado de ánimo”

Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, sacó pecho por el enorme partido de sus dirigidos en un típico partido de Copa y manifestó que la victoria cambia el ambiente en Barrio Obrero.

Abril 14, 2026 10:14 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-14 at 18.15.45.jpeg

Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Cerro Porteño superó por 1-0 a Junior de Barranquilla por la segunda fecha del Grupo F de la Conmebol Libertadores con el gol de Jonathan Torres y el entrenador Ariel Holan se marchó satisfecho por el esfuerzo de sus dirigidos.

En conferencia de prensa, el técnico azulgrana valoró el gran partido de sus muchachos. “Fue un partido duro, típico de Copa, muy físico y parejo”, comenzó diciendo. Siguiendo con su análisis, Holan destacó a Jonathan Torres y Pablo Vegetti. “La actitud de los delanteros fue determinante, tanto en defensa como en ataque. Aguantaron muchas pelotas y sostuvieron al equipo”, agregó.

Para Holan el partido ante Nacional lo mereció ganar el equipo y ante Junior lo pudieron lograr. “El equipo hizo un partido muy completo en todas las líneas. El encuentro pasado merecíamos ganar, hoy fuimos justos ganadores”, indicó.

Consultado sobre el rendimiento del equipo, Holan vio cosas positivas. “Hoy ante la adversidad salió el ADN que distingue a esta institución. El equipo defendió como loco. Creamos asociaciones, el gol fue un golazo. El balance es muy positivo”, detalló.

Por último manifestó que este triunfo es muy importante para cambiar el estado de ánimo que estaba ciertamente complicado. “Este partido nos cambia el estado de ánimo, porque estábamos con mucha bronca”, concluyó.

El próximo partido de Cerro Porteño será nada más y nada menos que el superclásico el domingo 19 de abril a las 17:30 en el estadio Defensores del Chaco, será el primer encuentro de esta envergadura en el fútbol paraguayo para el estratega Ariel Holan.

Ariel Holan Cerro Porteño Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
IMG-20260412-WA0004.jpg
Cerro Porteño
Ariel Holan: “No soy un mago”
Ariel Holan, técnico de Cerro Porteño, dio la cara luego del traspié ante Nacional y dijo: “No soy un mago, soy entrenador”.
Abril 12, 2026 08:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Philippe Coutinho Pablo Vegetti
Cerro Porteño
¿Pablo Vegetti quiere a Coutinho en Cerro Porteño?
Según publicó un medio brasileño, el delantero argentino de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, busca convencer al mediocampista Philippe Coutinho para que juegue en Paraguay.
Abril 11, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
G0DIdViXgAAtiA6.jpg
Cerro Porteño
Luis Pettengill sobre la expulsión de Cecilio: “Tenés que echarlo a patadas”
Luis Pettengill, expresidente de Cerro Porteño, criticó con dureza a Cecilio Domínguez por su inocente expulsión ante Sporting Cristal por la Conmebol Libertadores.
Abril 10, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CRISTAL-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Cecilio Domínguez rompe el silencio
Cecilio Domínguez dio la cara luego de su infantil expulsión que le costó a Cerro Porteño caer derrotado ante Sporting Cristal en el estreno de la Conmebol Libertadores.
Abril 09, 2026 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez
Cerro Porteño
La insólita expulsión de Cecilio Domínguez
Antes del cierre del primer tiempo, Cerro Porteño se quedó con 10 hombres por una expulsión insólita sufrida por Cecilio Domínguez ante Sporting Cristal.
Abril 08, 2026 11:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Abel Luciatti
Cerro Porteño
El onceno de Cerro Porteño para el debut
Ariel Holan tendría todo definido para el duelo que Cerro Porteño afrontará el miércoles en ante el Sporting Cristal. El DT perfilaría un onceno con cinco extranjeros y Abel Luciatti de titular.
Abril 07, 2026 06:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más