Ariel Holan: “Este partido nos cambia el estado de ánimo”

Cerro Porteño superó por 1-0 a Junior de Barranquilla por la segunda fecha del Grupo F de la Conmebol Libertadores con el gol de Jonathan Torres y el entrenador Ariel Holan se marchó satisfecho por el esfuerzo de sus dirigidos.

En conferencia de prensa, el técnico azulgrana valoró el gran partido de sus muchachos. “Fue un partido duro, típico de Copa, muy físico y parejo”, comenzó diciendo. Siguiendo con su análisis, Holan destacó a Jonathan Torres y Pablo Vegetti. “La actitud de los delanteros fue determinante, tanto en defensa como en ataque. Aguantaron muchas pelotas y sostuvieron al equipo”, agregó.

Para Holan el partido ante Nacional lo mereció ganar el equipo y ante Junior lo pudieron lograr. “El equipo hizo un partido muy completo en todas las líneas. El encuentro pasado merecíamos ganar, hoy fuimos justos ganadores”, indicó.

Consultado sobre el rendimiento del equipo, Holan vio cosas positivas. “Hoy ante la adversidad salió el ADN que distingue a esta institución. El equipo defendió como loco. Creamos asociaciones, el gol fue un golazo. El balance es muy positivo”, detalló.

Por último manifestó que este triunfo es muy importante para cambiar el estado de ánimo que estaba ciertamente complicado. “Este partido nos cambia el estado de ánimo, porque estábamos con mucha bronca”, concluyó.

El próximo partido de Cerro Porteño será nada más y nada menos que el superclásico el domingo 19 de abril a las 17:30 en el estadio Defensores del Chaco, será el primer encuentro de esta envergadura en el fútbol paraguayo para el estratega Ariel Holan.