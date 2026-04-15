15 abr. 2026
Cerro Porteño

El gol del “Bocón” ante Junior

Jonathan Torres anotó el solitario gol del partido ante Junior para que Cerro Porteño obtenga su primer triunfo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Abril 14, 2026 09:12 p. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20260414-WA0121.jpg

Jonathan Torres le dio el primer triunfo en la Libertadores a Cerro Porteño.

Foto: Renato - ÚH

Cerro Porteño le ganó 1-0 a Junior de Barranquilla por la fecha 2 del Grupo F de la Conmebol Libertadores con el solitario gol del argentino Jonathan Torres.

Transcurrían 57 minutos en La Nueva Olla cuando Jonathan Torres desató la locura en Barrio Obrero con un disparo colocado tras una gran asistencia de Matías Pérez.

El Ciclón terminó superando a Junior con ese tanto de Jonathan Torres que además anotó el primer gol de Cerro Porteño en la presente edición de la Conmebol Libertadores.

Jonathan Torres Cerro Porteño Libertadores
Más contenido de esta sección
IMG-20260412-WA0004.jpg
Cerro Porteño
Ariel Holan: “No soy un mago”
Ariel Holan, técnico de Cerro Porteño, dio la cara luego del traspié ante Nacional y dijo: “No soy un mago, soy entrenador”.
Abril 12, 2026 08:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Philippe Coutinho Pablo Vegetti
Cerro Porteño
¿Pablo Vegetti quiere a Coutinho en Cerro Porteño?
Según publicó un medio brasileño, el delantero argentino de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, busca convencer al mediocampista Philippe Coutinho para que juegue en Paraguay.
Abril 11, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
G0DIdViXgAAtiA6.jpg
Cerro Porteño
Luis Pettengill sobre la expulsión de Cecilio: “Tenés que echarlo a patadas”
Luis Pettengill, expresidente de Cerro Porteño, criticó con dureza a Cecilio Domínguez por su inocente expulsión ante Sporting Cristal por la Conmebol Libertadores.
Abril 10, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CRISTAL-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Cecilio Domínguez rompe el silencio
Cecilio Domínguez dio la cara luego de su infantil expulsión que le costó a Cerro Porteño caer derrotado ante Sporting Cristal en el estreno de la Conmebol Libertadores.
Abril 09, 2026 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez
Cerro Porteño
La insólita expulsión de Cecilio Domínguez
Antes del cierre del primer tiempo, Cerro Porteño se quedó con 10 hombres por una expulsión insólita sufrida por Cecilio Domínguez ante Sporting Cristal.
Abril 08, 2026 11:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Abel Luciatti
Cerro Porteño
El onceno de Cerro Porteño para el debut
Ariel Holan tendría todo definido para el duelo que Cerro Porteño afrontará el miércoles en ante el Sporting Cristal. El DT perfilaría un onceno con cinco extranjeros y Abel Luciatti de titular.
Abril 07, 2026 06:06 p. m.
 · 
Redacción D10
