El gol del “Bocón” ante Junior

Cerro Porteño le ganó 1-0 a Junior de Barranquilla por la fecha 2 del Grupo F de la Conmebol Libertadores con el solitario gol del argentino Jonathan Torres.
Transcurrían 57 minutos en La Nueva Olla cuando Jonathan Torres desató la locura en Barrio Obrero con un disparo colocado tras una gran asistencia de Matías Pérez.
El Ciclón terminó superando a Junior con ese tanto de Jonathan Torres que además anotó el primer gol de Cerro Porteño en la presente edición de la Conmebol Libertadores.
CONTRA PERFECTA PARA QUE FESTEJE EL PROFE HOLAN: Jonatan Torres convirtió el 1-0 de Cerro Porteño ante Junior en Paraguay.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
