El particular cruce de Holan y Morel

En las últimas horas se hizo viral un momento que se dio durante la pausa de hidratación del partido entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla, en el juego de la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

Es que sobre los 68’ minutos el entrenador Ariel Holan decidió hacer algunos ajustes en el equipo y en particular tuvo un cuestionamiento para el jugador Jorge Morel. En las imágenes no se llega a percibir el comentario del volante, pero sí la contundente respuesta del entrenador argentino.

“Los re contra banco, pero no podés no marcar a nadie. Está todo bien, pero agárralo. Si no lo estamos marcando, entonces comuníquense. Me parece bárbaro el cambio de marcas”, es lo que se escucha durante la pausa.

Al final el momento quedó en anécdota, ya que Cerro Porteño se impuso por la mínima diferencia con el tanto de Jonathan Torres y se recuperó en la Copa Libertadores.