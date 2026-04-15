17 abr. 2026
Cerro Porteño

“Olimpia no puede quejarse del arbitraje”

Gustavo Samaniego tiró una picante frase y cuestionó el reclamo del DT de Olimpia sobre el arbitraje.

Abril 15, 2026 12:24 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Samaniego, directivo azulgrana.

El directivo de Cerro Porteño, Gustavo Samaniego, hizo un comentario picante tras el lance con Junior de Barranquilla, en la fecha 2 de la Copa Libertadores. Primero analizó la victoria copera y luego se refirió al clásico en donde apuntó un cuestionamiento para Pablo Sánchez, DT de Olimpia, que se había quejado de la línea arbitral.

“Olimpia es el que menos se puede quejar de los arbitrajes. No podía el técnico vitamina quejarse del arbitraje”, expresó Samaniego luego del lance con Junior.

Este miércoles, el directivo conversó de nuevo con Fútbol a lo Grande y tuvo un mensaje más mesurado, diciendo que en el clásico no importan los presentes de cada uno y espera que sea una gran fiesta en el Defensores del Chaco. Luego deslizó “Que tengamos un buen arbitraje y que gane el que tenga los méritos deportivos para hacerlo”.

IMPORTANTE. Sobre el resultado con el cuadro cafetero dijo que sirve bastante para ganar tranquilidad dentro de un proceso especial con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, que además tiene que sortear varios inconvenientes como la cantidad de lesionados en el plantel.

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