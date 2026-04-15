Luis Ortega sobre Cecilio Domínguez: “No querría crucificarle”

La expulsión que sufrió Cecilio Domínguez la semana pasada ante el Sporting Cristal por Copa Libertadores sigue siendo tema de conversación. Este miércoles, el vicepresidente de Cerro Porteño, Luis Ortega, opinó sobre ello.

“Me parece una inmadurez. Aún no conversé con él, conversó ya con el presidente, con Blas. Dio sus explicaciones. Realmente me quedo un poco en silencio. Tengo ganas de hacer muchas cosas. No quiero crucificarle a un jugador como Cecilio por un error grande como este que nos costó un partido y hasta financieramente también. Porque si ganábamos ingresaba un buen dinero. No querría crucificarle”, dijo.

En contacto con el programa Fútbol a lo Grande, Luis Ortega confesó que es de dar oportunidades y que por la cantidad de juegos no pueden no contar con él futbolista: “Él reconoció el error y desde mi punto de vista me gusta ser práctico en las cosas. Ok, está, lo charlamos, reconoció. ‘Cecilio, tenés otra oportunidad, ponete las pilas, para adelante y punto cerrado’. Dimos vuelta la hoja porque tenemos demasiados partidos de seguidos: copa internacional, el clásico y hacen que todos estos partidos sean cruciales”.

“Espero que sea el último error que haya tenido porque debe pensar un poco más”, acotó. Valoró esa expulsión como una doble pérdida: “Nos hace perder ese partido y tenés que ese jugador se bajonea y mucho”.

Actualmente “él ya tiene el apoyo de toda la comisión, del técnico. Hoy ya no tiene que pensar en un tema suyo de que está bajoneado. Al contrario, tomá como algo positivo. Te mandaste una cagada, charlaste, está solucionado, tenés el apoyo. Andá, demostrá y si es necesario movete el doble por reafirmar ante tus compañeros y ante la hinchada”.

“Creo que vamos a tener un Cecilio con todas las pilas puestas”, aseveró. Frente al Junior fue el primer juego de sanción del futbolista aunque aún no conocen la dureza del castigo. Por tanto, a Cecilio Domínguez le toca el plano local y su siguiente choque será nada menos que ante Olimpia.