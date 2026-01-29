29 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño inauguró el moderno polideportivo “Arena Juan José Zapag”

La obra edilicia es la última de la saliente directiva del club Cerro Porteño que encabeza Juan José Zapag, que deja como legado de mandato “La Nueva Olla” y el nuevo “Arena”.

Enero 29, 2026 08:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Polideportivo Cerro

El Arena “Juan José Zapag”, se encuentra concluído en un 80%.

Gentileza.

Cerro Porteño inauguró su moderno polideportivo, que lleva el nombre de “Arena Juan José Zapag”, última obra del saliente presidente Azulgrana que deja el mando de la institución deportiva el día sábado.

Participaron de la inauguración de la obra, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) Robert Harrison y otras autoridades deportivas nacional y de la institución de Barrio Obrero.

La obra edilicia se encuentra en un 80% de su terminación, por lo que la habilitación oficial sería a fin de mes, para que los equipos de Cerro oficien de local en la temporada venidera en las diferentes disciplinas deportivas, que cuenta con capacidad para 4.200 espectadores, distribuida en asientos y palcos preferenciales, incluyendo aire acondicionado central, 6 vestuarios y zonas de prensa.

En momento del discurso, Juan José Zapag agradeció a la Conmebol, que otorgó una colaboración de 1.200.000 dólares, mientras que el resto del proyecto corrió a cargo por el club, ya que la misma superó los 3 millones de dólares: “Este proyecto largamente anhelado por todos, legado que queda para los chicos y chicas que se formarán y estoy seguro, darán grandes alegrías en la capital del sentimiento”, apuntó el presidente saliente.

A su vez Alejandro Domínguez, elogió el legado de Zapag apuntando: “La directiva de Cerro nos impulsó a animarnos a más, como realizar la primera final única en Barrio Obrero, este lago quedará para la eternidad y la obra impulsará más a una institución que es grande”.

Cerro Porteño Juan José Zapag Conmebol
Redacción D10
