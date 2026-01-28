28 ene. 2026
Cerro Porteño

Jorge Bava pide Selección para Iturbe

Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, destacó a Juan Manuel Iturbe diciendo que “tiene todas las condiciones para ser llamado a la Selección Paraguaya”.

Enero 28, 2026 08:15 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.52.24.jpeg

Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Cerro Porteño derrotó por 4-2 a Sportivo San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Apertura del fútbol argentino. La gran figura del partido fue Juan Manuel Iturbe, autor de dos goles para el Ciclón.

Jorge Bava, técnico uruguayo de Cerro Porteño, manifestó en conferencia de prensa su opinión respecto al presente que vive Iturbe y que debería ser llamado a la Selección Paraguaya. “Tiene todas las condiciones para ser llamado a la Selección Paraguaya. Sin querer meterme en el trabajo del profe Alfaro (Gustavo)”, indicó.

También respaldó al delantero argentino Pablo Vegetti, quien fue titular pero no pudo anotar ni tampoco fue trascendente en el partido. “Vegetti generó muchas situaciones de espaldas al arco”, destacó.

Para Jorge Bava, la contundencia hizo su partido. “Fuimos contundentes y eso primó en el compromiso”, detalló.

Por último se refirió al partido en sí donde lo dejó preocupado las falencias en zona aérea. “El campeonato pasado fuimos muy buenos con las pelotas detenidas. La vez pasada con Libertad y de vuelta hoy sufrimos mucho. Es algo que debemos corregir”, sentenció.

Jorge Bava Cerro Porteño Juan Manuel Iturbe
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Zapag tiene un “as bajo la manga”
Juan José Zapag, presidente saliente de Cerro Porteño, envió una advertencia en caso de que la próxima comisión directiva no cuide al club azulgrana.
Enero 25, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
polideporivoreaa.jpg
Cerro Porteño
Zapag terminará el polideportivo “hasta el último detalle”
La última gran obra de Juan José Zapag será terminar hasta el último detalle del polideportivo que llevará su nombre.
Enero 25, 2026 08:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Zapag: “Hemos dejado un club muy rico y muy valioso”
Juan José Zapag, presidente saliente de Cerro Porteño, aseguró que deja un club más rico y valioso, al aprobarse este sábado el balance del ejercicio del 2025.
Enero 24, 2026 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
20260124_104405.jpg
Cerro Porteño
Balance aprobado por unanimidad en Cerro Porteño
La memoria y el balance financiero correspondientes al ejercicio 2025 de Cerro Porteño fueron aprobados por unanimidad en Asamblea. ¿Cómo está la deuda en el Ciclón?
Enero 24, 2026 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez_62374184.jpg
Cerro Porteño
Las bajas de Cerro Porteño para el debut
Cerro Porteño tendrá tres bajas para el estreno del torneo Apertura enfrentando a Libertad en La Nueva Olla.
Enero 23, 2026 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-22 at 14.11.20.jpeg
Cerro Porteño
Blas Reguera: “Quiero campeonatos y participación del socio”
Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño, visitó Fútbol a lo Grande y anunció que de ganar las elecciones buscará campeonatos para el club y acercar al socio dándole mayor participación.
Enero 22, 2026 03:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más