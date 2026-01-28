Jorge Bava pide Selección para Iturbe

Cerro Porteño derrotó por 4-2 a Sportivo San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Apertura del fútbol argentino. La gran figura del partido fue Juan Manuel Iturbe, autor de dos goles para el Ciclón.

Jorge Bava, técnico uruguayo de Cerro Porteño, manifestó en conferencia de prensa su opinión respecto al presente que vive Iturbe y que debería ser llamado a la Selección Paraguaya. “Tiene todas las condiciones para ser llamado a la Selección Paraguaya. Sin querer meterme en el trabajo del profe Alfaro (Gustavo)”, indicó.

También respaldó al delantero argentino Pablo Vegetti, quien fue titular pero no pudo anotar ni tampoco fue trascendente en el partido. “Vegetti generó muchas situaciones de espaldas al arco”, destacó.

Para Jorge Bava, la contundencia hizo su partido. “Fuimos contundentes y eso primó en el compromiso”, detalló.

Por último se refirió al partido en sí donde lo dejó preocupado las falencias en zona aérea. “El campeonato pasado fuimos muy buenos con las pelotas detenidas. La vez pasada con Libertad y de vuelta hoy sufrimos mucho. Es algo que debemos corregir”, sentenció.