Cerro Porteño: Dos jugadores en duda

El entrenador Jorge Bava esperará hasta último momento por dos de sus jugadores claves que se encuentran en duda por molestias musculares.

Enero 30, 2026 09:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros es duda en Cerro Porteño.

Cerro Porteño se alista para lo que será el duelo del lunes ante Sportivo Luqueño en La Nueva Olla a partir de las 20:15 por la fecha 3 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Para el duelo ante los auriazules, el técnico uruguayo Jorge Bava buscará variantes atendiendo las molestias musculares que mantienen dos de sus jugadores titulares.

El argentino Ignacio Aliseda y el paraguayo Blas Riveros están en duda en el equipo azulgrana debido a molestias musculares. Ambos habían abandonado el campo de juego en el partido ante San Lorenzo.

La idea del entrenador Jorge Bava es la de aguardar hasta último momento por estos dos jugadores.

El Ciclón es uno de los escoltas del líder Nacional. Empató con Libertad en el debut y le ganó a San Lorenzo en la segunda fecha totalizando 4 unidades.

Redacción D10
